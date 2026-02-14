चीनी AI का धमाका: रोबोट्स को मिलेगा अपना ‘दिमाग’, अलीबाबा ने लॉन्च किया क्रांतिकारी AI मॉडल RynnBrain

RynnBrain अलीबाबा के पहले से मशहूर Qwen3-VL विजन-लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। यह मॉडल रोबोट्स को भौतिक दुनिया को गहराई से समझने में मदद करता है – जैसे वस्तुओं की पहचान, जगह का अंदाजा, समय के साथ बदलाव का अनुमान और कार्यों की योजना बनाना। उदाहरण के लिए, एक डेमो वीडियो में रोबोट फल को पहचानता है, उसे उठाता है और टोकरी में रख देता है – यह काम आसान लगता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, मूवमेंट प्लानिंग और फिजिक्स का पूरा तर्क शामिल होता है।