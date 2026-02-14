चीनी AI का धमाका: रोबोट्स को मिलेगा अपना ‘दिमाग’, अलीबाबा ने लॉन्च किया क्रांतिकारी AI मॉडल RynnBrain

Alibaba AI: जयपुर/नई दिल्ली. चीनी टेक दिग्गज अलीबाबा ने रोबोटिक्स की दुनिया में एक बड़ा धमाका किया है। कंपनी की रिसर्च विंग DAMO एकेडमी ने नया ओपन-सोर्स AI मॉडल RynnBrain पेश किया है, जो रोबोट्स को सिर्फ देखने-समझने से आगे बढ़ाकर असली दुनिया में सोचने, तर्क करने और जटिल काम करने की ताकत देता है। इसे "एम्बोडाइड इंटेलिजेंस" या "फिजिकल AI" का नया दौर कहा जा रहा है, जहां रोबोट्स को प्रोग्राम्ड कमांड्स की बजाय अपना 'दिमाग' मिल जाता है।
RynnBrain अलीबाबा के पहले से मशहूर Qwen3-VL विजन-लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। यह मॉडल रोबोट्स को भौतिक दुनिया को गहराई से समझने में मदद करता है – जैसे वस्तुओं की पहचान, जगह का अंदाजा, समय के साथ बदलाव का अनुमान और कार्यों की योजना बनाना। उदाहरण के लिए, एक डेमो वीडियो में रोबोट फल को पहचानता है, उसे उठाता है और टोकरी में रख देता है – यह काम आसान लगता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, मूवमेंट प्लानिंग और फिजिक्स का पूरा तर्क शामिल होता है।
पारंपरिक रोबोट्स ज्यादातर पहले से तय रूटीन पर चलते हैं, लेकिन RynnBrain उन्हें पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करने की क्षमता देता है। यह स्पेस समझता है, ऑब्जेक्ट्स को मैप करता है, ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्ट करता है और क्लटर वाली जगहों (जैसे किचन या फैक्ट्री) में भी नेविगेट कर सकता है। बेंचमार्क टेस्ट्स में इसने कई क्षेत्रों में टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है, और Google व Nvidia जैसे ग्लोबल लीडर्स के एम्बोडाइड मॉडल्स से मुकाबला करने लायक माना जा रहा है।
अलीबाबा ने इसे ओपन-सोर्स बनाया है, यानी Hugging Face और GitHub पर उपलब्ध है – छोटे 2 बिलियन पैरामीटर्स से लेकर बड़े मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स वर्जन तक। इससे डेवलपर्स और कंपनियां आसानी से इसे यूज कर सकेंगी। कंपनी पिछले साल Qwen लैबोरेटरी में रोबोटिक्स AI टीम बना चुकी है और हार्डवेयर में भी एंट्री कर रही है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि RynnBrain रोबोट डेवलपमेंट की बड़ी बाधा को तोड़ रहा है। सैमोयड क्लाउड टेक्नोलॉजी के चीफ इकोनॉमिस्ट चार्ली झेंग ने कहा, "इसकी स्पेशल रीजनिंग क्षमता इसे फील्ड के अन्य मॉडल्स से अलग बनाती है।" अब रोबोट्स सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि सोच-समझकर काम करने वाले 'स्मार्ट साथी' बन रहे हैं।
यह लॉन्च चीन की AI रेस में तेजी दिखाता है, जहां फिजिकल AI पर फोकस बढ़ रहा है। घरेलू काम, फैक्ट्री, हेल्थकेयर और ऑटोनॉमस व्हीकल्स में इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अलीबाबा का मकसद सिर्फ मॉडल बनाना नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है ताकि रोबोट्स जल्दी कमर्शियल हों।
