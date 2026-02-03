तीन सीईओ बदल गए, सांसद ने भी बैठक ली…नहीं मिला आपातकालीन गेट

जयपुर. गणगौरी अस्पताल के विस्तार की कवायद एक आपातकालीन गेट के न होने से अटकी हुई है। गेट निकालने के लिए पूर्व में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तीन सीईओ प्रयास कर चुके हैं। सीईओ रहे अभिषेक सुराणा, अरुण कुमार हसीजा और निधि पटेल ने गेट के लिए प्रयास किए। इतना ही नहीं, सांसद मंजू शर्मा ने भी स्मार्ट सिटी और क्रीड़ा परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की।