जयपुर में अब 10 मिनट का सफर दो मिनट में…भूमिगत पार्किंग शुरू होने से भगवान दास मार्ग को मिली चैन की सांस

ये की गई है व्यवस्था

-सेंट्रल पार्क के गेट संख्या 7 (आम्बेडकर सर्कल के पास) से पार्किंग में प्रवेश करेंगे। जब पार्किंग से बाहर निकलेंगे तो हाईकोर्ट के सामने भगवानदास मार्ग पर निकलेंगे।

-सूरज की रोशनी सीधे पार्किंग में पहुंचे और बिजली की खपत कम हो, इसके लिए विशेष डिजायन भी बनाए गए हैं। साथ ही पिलर को रंग-बिरंगा किया गया है ताकि लोगों को पता रहे कि गाड़ी कहां खड़ी की थी।

-जो लोग मुख्य सड़क पर गाड़ीखड़ी कर रहे थे, उनको यातायात पुलिस समझाइश कर पार्किंग में भेज रही थी।

-गाड़ी खड़ी करने के बाद बाहर आने के लिए 7 लिफ्ट हैं। वहीं, हाईकोर्ट परिसर में जाने वाले लोग सब-वे का उपयोग कर सकेंगे।