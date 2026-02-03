Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व आलू हो रहा सस्ता, ​भिंडी व ग्वार फली हो रहे महंगे

- मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयुपर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। एक ओर जहां देसी टमाटर के दाम नीे आए और आज देसी टमाटर 5 से 8 रुपए के बीच बिका तो वहीं दूसरी ओर भिंडी, हरी मिर्ची और ग्वार फली महंगे बिके। इनके अलावा आज आलू के दाम काफी नीचे रहे। आज थोक मंडी में नए-पुराने आलू के दाम 2 से 7 रुपए के बीच रहे। प्याज भी सस्ती बिकी और लहसुन के दाम भी नीचे रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 14 से 15 रुपए
टमाटर देसी 5 से 8 रुपए
मटर 16 से 20 रुपए
मिर्ची 38 से 45 रुपए
बारीक मिर्च 70 से के 75 रुपए
फूल गोभी 10 से 15 रुपए
पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए
करेला 48 से 52 रुपए
शिमला मिर्च 35 से 38 रुपए
नींबू 28 से 30 रुपए
लोकी 20 से 24 रुपए
भिंडी 50 से 65 रुपए
अदरक 55 से 56 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 10 से 15 रुपए
कद्दू 15 से 16 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 22 रुपए
टिंडा 12 से 15 रुपए
गाजर 8 से 12 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आल हो रहा सस्ता
आलू नया 5 से 7 रुपए
आलू पुराना 2 से 5 रुपए
प्याज 8 से 16 रुपए
लहसुन 30 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
