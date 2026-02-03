Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व आलू हो रहा सस्ता, ​भिंडी व ग्वार फली हो रहे महंगे

जयपुर। राजधानी जयुपर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। एक ओर जहां देसी टमाटर के दाम नीे आए और आज देसी टमाटर 5 से 8 रुपए के बीच बिका तो वहीं दूसरी ओर ​भिंडी, हरी मिर्ची और ग्वार फली महंगे बिके। इनके अलावा आज आलू के दाम काफी नीचे रहे। आज थोक मंडी में नए-पुराने आलू के दाम 2 से 7 रुपए के बीच रहे। प्याज भी सस्ती बिकी और लहसुन के दाम भी नीचे रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।