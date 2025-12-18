Jaipur : झाड़ू लगाते आईपीएस राहुल प्रकाश, दिया संदेश घर हो या ऑफिस सफाई है जरूरी

आईपीएस राहुल प्रकाश। फोटो पत्रिका
Jaipur : पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे देश में सफाई का बीड़ा उठा रखा है, उसी तरह कुछ प्रशासनिक अफसरों ने भी सफाई को अपना अभियान बना लिया है। जयपुर में तैनात आईपीएस राहुल प्रकाश ने अपने ऑफिस में सफाई कर कर्मचारियों को सफाई के लिए प्रेरित किया। साथ उन्होंने संदेश दिया कि घर हो या ऑफिस सफाई जरूरी है।
आईपीएस राहुल प्रकाश 2006 बैच के अधिकारी हैं उन्हें संघात्मक में आप पर्सनल दोनों स्त्रोतम अधिकारी माना जाता है वैसे पहले जयपुर अजमेर जोधपुर सहित कई दिनों में सपा और आईजी के पद पर रह चुके हैं उनके नेतृत्व में जय पुलिस ने कई महत्वपूर्ण अभियानों को अंजाम दिया जिनमें संगठित अपराध और साइबर क्राइम से जुड़े मामले में उल्लेखनीय सफलता मिली है
इसी तरह का एक अभियान राजस्थान के टोंक में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने शुरू कर रखा है।। उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सरकार के निर्देश के अनुसार 1 घंटे रोज सरकारी कार्यालयों में सफाई होनी चाहिए।
