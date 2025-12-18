Bisalpur Dam: इतने पानी से 4 बार ओवरफ्लो हो जाता बीसलपुर डेम से बहा, 127 दिन तक छलका डेम, अब किसानों को राहत

बीसलपुर डेम ने इस बार मानसून में हुई बंपर बारिश से पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेम निर्माण के बाद से लेकर अब तक इस बार सर्वाधिक 127 दिन तक तक डेम से पानी की निकासी का रिकॉर्ड भी बन चुका है। इस बार मानसून के दौरान जुलाई माह में ही डेम छलक उठा और डेम के गेट खोलने पड़े। वही इस वर्ष डेम से 140 टीएमसी से अधिक पानी की ​निकासी हुई जो बीसलपुर डेम की कुल भराव क्षमता की 5 गुना अधिक है।