Exam Results: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के परिणामों की उलटी गिनती शुरू, दिसंबर-जनवरी में आएंगे बड़े नतीजे

RSMSSB Result: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से परिणामों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अब जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बोर्ड ने अलग-अलग भर्तियों के परिणाम जारी करने की संभावित तिथियां सार्वजनिक कर दी हैं, जिससे अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है।
बोर्ड के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का परिणाम 19 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। इसके बाद परिचालक भर्ती का परिणाम 7 जनवरी तक आने की संभावना है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी तक घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन चालक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षाओं के नतीजे 15 जनवरी तक जारी होने की उम्मीद जताई गई है।
|क्रम संख्या
|भर्ती का नाम
|संभावित परिणाम तिथि
|1
|ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती
|19 दिसंबर तक
|2
|परिचालक भर्ती
|07 जनवरी तक
|3
|चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती
|14 जनवरी तक
|4
|वाहन चालक भर्ती
|15 जनवरी तक
|5
|प्लाटून कमांडर भर्ती
|15 जनवरी तक
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। परिणाम घोषित होते ही आगे की चयन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति से जुड़ी सूचनाएं भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन नतीजों के जारी होने से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
