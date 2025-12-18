18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Exam Results: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के परिणामों की उलटी गिनती शुरू, दिसंबर-जनवरी में आएंगे बड़े नतीजे

Exam Results Update: VDO से प्लाटून कमांडर तक: कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताई परिणामों की संभावित तिथियां। लाखों अभ्यर्थियों को राहत, जल्द जारी होंगे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परिणाम।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 18, 2025

RSMSSB Result: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से परिणामों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अब जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बोर्ड ने अलग-अलग भर्तियों के परिणाम जारी करने की संभावित तिथियां सार्वजनिक कर दी हैं, जिससे अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

दिसंबर-जनवरी में आएंगे अहम परिणाम

बोर्ड के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का परिणाम 19 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। इसके बाद परिचालक भर्ती का परिणाम 7 जनवरी तक आने की संभावना है। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी तक घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन चालक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षाओं के नतीजे 15 जनवरी तक जारी होने की उम्मीद जताई गई है।

जानें किस भर्ती परीक्षा का कब आएगा परिणाम

क्रम संख्याभर्ती का नामसंभावित परिणाम तिथि
1ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती19 दिसंबर तक
2परिचालक भर्ती07 जनवरी तक
3चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती14 जनवरी तक
4वाहन चालक भर्ती15 जनवरी तक
5प्लाटून कमांडर भर्ती15 जनवरी तक

अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। परिणाम घोषित होते ही आगे की चयन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति से जुड़ी सूचनाएं भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन नतीजों के जारी होने से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

Govt Job: राजस्थान में भर्ती एवं चयन प्रक्रियाओं में तेजी, अभ्यर्थियों को मिले अहम अवसर
जयपुर
Govt Jobs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Exam Results: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के परिणामों की उलटी गिनती शुरू, दिसंबर-जनवरी में आएंगे बड़े नतीजे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

CET Rajasthan: भर्तियों की रफ्तार पर ब्रेक, फरवरी में परीक्षा टली तो बढ़ेगी अभ्यर्थियों की परेशानी

Rajasthan CET Validity
जयपुर

संपादकीय: समाज को झकझोरने वाली संवेदनहीनता की पराकाष्ठा

ओपिनियन

Bisalpur Dam: इतने पानी से 4 बार ओवरफ्लो हो जाता बीसलपुर डेम से बहा, 127 दिन तक छलका डेम, अब किसानों को राहत

जयपुर

Jaipur : झाड़ू लगाते आईपीएस राहुल प्रकाश, दिया संदेश घर हो या ऑफिस सफाई है जरूरी

Jaipur IPS officer Rahul Prakash seen sweeping sends a message that cleanliness is essential whether at home or in office
जयपुर

रेलवे जीएम के बेटे का मोबाइल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 90 मिनट में किया रिकवर, नहीं ढूंढ पाई GRP

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.