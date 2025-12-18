Exam Results: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के परिणामों की उलटी गिनती शुरू, दिसंबर-जनवरी में आएंगे बड़े नतीजे

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। परिणाम घोषित होते ही आगे की चयन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति से जुड़ी सूचनाएं भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन नतीजों के जारी होने से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।