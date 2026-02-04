Medical Education : राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, बैंक गारंटी से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चेताया

Medical Education : राजस्थान में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल शिक्षा को लेकर जारी नए सरकारी आदेश ने चिकित्सा जगत में हलचल मचा दी है चिकित्सा शिक्षा विभाग के 28 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार पीजी करने के बाद यदि किसी छात्र का चयन नीट एसएसए के जरिए सुपर स्पेशलिटी कोर्स में होता है तो उसे बॉन्ड के तहत 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी