जयपुर की होगी बल्ले-बल्ले: गुलाबी नगर में होगी पैसे की बरसात, सीवेज-ड्रेनेज में होगा सुधार

जयपुर। देश के 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में जयपुर के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजधानी जयपुर को सीवरेज, ड्रेनेज और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष बुनियादी ढांचा अनुदान का लाभ मिलने की संभावना है। यह अनुदान देश के 22 शहरों को दिया जाएगा, जिसमें जयपुर भी शामिल है। राशि 56,100 करोड़ रुपए तय की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, शहरी बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने के लिए जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। जयपुर में सीवर नेटवर्क विस्तार, पुराने पाइप बदलने, ड्रेनेज सुधार और ट्रीटेड वॉटर के पुनः उपयोग पर जोर रहेगा।