4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

World Cancer Day: जल्दी पहचान तो बची जान…देर पर मेडिकल साइंस भी फेल, अवेयरनेस से बढ़ी सर्वाइवल रेट

Cancer Day: कैंसर अब सिर्फ बीमारी नहीं, समय से जुड़ी जंग बन चुका है। डॉक्टरों की दवाएं और तकनीक तभी असर दिखाती हैं, जब मरीज वक्त रहते अस्पताल पहुंच जाए। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने पर बीमारी जानलेवा हो जाती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 04, 2026

वक्त पर पहचान तो कैंसर से बचेगी जान, सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

वक्त पर पहचान तो कैंसर से बचेगी जान, सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Cancer Day: कैंसर अब सिर्फ बीमारी नहीं, समय से जुड़ी जंग बन चुका है। डॉक्टरों की दवाएं और तकनीक तभी असर दिखाती हैं, जब मरीज वक्त रहते अस्पताल पहुंच जाए। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने पर बीमारी जानलेवा हो जाती है। समय पर पहचान, सही इलाज और मजबूत इच्छाशक्ति से मरीज न केवल जान बचा रहे हैं, बल्कि अपने टूटे सपनों को भी दोबारा जोड़ पा रहे हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक देर से डायग्नोस होने पर दूसरी-तीसरी अवस्था में इलाज सीमित रह जाता है और चौथी अवस्था में मेडिकल साइंस भी कई बार बेबस नजर आती है। हालांकि, हाल के वर्षों में कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं, जिससे सर्वाइवल रेट में सुधार आया है।

सपना टूट गया था…अब पूरा करूंगा और टीचर बनूंगा

बचपन से टीचर बनने का सपना था और रीट की तैयारी कर रहा था। वर्ष 2022 में अचानक तबीयत बिगड़ी तो जांच में बोनमेरो कैंसर का पता चला। एक पल में सब कुछ बिखर गया और मैं तनावग्रस्त हो गया। जैसे-तैसे खुद को संभाला और डॉक्टरों पर भरोसा किया। समय पर बीमारी की पहचान हुई तो पूरी हिम्मत से मुकाबला किया और उसे हरा दिया। चार महीने पहले रिपोर्ट में कैंसर से मुक्ति की पुष्टि हुई। अब फिर से अपने सपने को पूरा करने में जुट गया हूं।

  • कैंसर रिवाइवर रविंद्र, निवासी धौलपुर

तय किया… मुझे इस बीमारी से नहीं मरना

छह साल पहले सेकंड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का पता चला तो जोर का शॉक लगा। डर और अनिश्चितता के बीच परिवार और डॉक्टरों ने हौसला दिया। मैंने तय किया कि बीमारी से हार नहीं मानूंगी। सर्जरी तक कैंसर थर्ड स्टेज में पहुंच चुका था और कोरोना भी पीक पर था। थैरेपी और साइड इफेक्ट्स के बावजूद लड़ती रही और आखिरकार कैंसर को हरा दिया। आज चार साल से सामान्य, बल्कि पहले से बेहतर जिंदगी जी रही हूं और दूसरे मरीजों को भी मोटिवेट कर रही हूं।

  • कैंसर सर्वाइवर शानू, निवासी जगतपुरा

बचपन छिन गया… पर हौसला नहीं टूटा

आठ साल की उम्र में मुझे ब्लड कैंसर हो गया। इलाज के दौरान थैरेपी का असहनीय दर्द और साइड इफेक्ट झेले। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ा और सातवीं कक्षा की पढ़ाई छूट गई। बीमारी और पढ़ाई छूटने का दर्द साथ-साथ रहा। पिछले साल डॉक्टरों ने कैंसर से मुक्त होने की पुष्टि की। इसके बाद 13 साल की उम्र में गांव के सरकारी स्कूल में दोबारा सातवीं में एडमिशन लिया। अब पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रही हूं और डॉक्टर बनकर कैंसर मरीजों की सेवा करना चाहती हूं।

  • कैंसर सर्वाइवर कृष्णा, दातारामगढ़, सीकर

फैक्ट फाइल

  • हर साल 90 हजार कैंसर मरीज स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं।
  • ओपीडी में 30 फीसदी नए मरीज आते हैं।
  • अंतिम अवस्था में आने वाले 30 फीसदी तक मरीजों की मौत हो जाती है।
  • मुंह के कैंसर के मरीज सर्वाधिक हैं।

एक्सपर्ट व्यू : जल्दी डायग्नोस से कैंसर से 95 फीसदी तक बचाव संभव

कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान होने पर इससे मुक्त होने की संभावना 95 फीसदी तक रहती है। बाद की अवस्थाओं में इलाज का मकसद बीमारी को बढ़ने से रोकना होता है। कैंसर से लड़ाई में जल्दी डायग्नोस, स्क्रीनिंग, सही इलाज, मजबूत इच्छाशक्ति और परिजनों का सहयोग सबसे अहम है।

  • डॉ. संदीप जसूजा, अधीक्षक, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट

ये भी पढ़ें

Nikay Election : राजस्थान निकाय चुनाव में एससी-एसटी के लिए 2194 वार्ड हुए आरक्षित, 60 चेयरमैन भी होंगे
जयपुर
Rajasthan municipal-elections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / World Cancer Day: जल्दी पहचान तो बची जान…देर पर मेडिकल साइंस भी फेल, अवेयरनेस से बढ़ी सर्वाइवल रेट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

World Cancer Day : अचानक कहा गया अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में होगा इलाज, SMS अस्पताल में मरीजों और डाक्टरों में मची खलबली, जानें क्यों?

World Cancer Day sudden announcement that treatment would now take place at State Cancer Institute Jaipur SMS Hospital patients and doctors panic
जयपुर

Medical Education : राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, बैंक गारंटी से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चेताया

Rajasthan Medical Education Department Big order angered Resident Doctors Association prompting a warning
जयपुर

जयपुर में चालान से बचने का गजब तरीका… गूगल मैप दिखा रहा, कहां खड़ी रहती है पुलिस

जयपुर में गूगल मैप दिखा रहा पुलिस की लोकेशन, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर की होगी बल्ले-बल्ले: गुलाबी नगर में होगी पैसे की बरसात, सीवेज-ड्रेनेज में होगा सुधार

जयपुर

Holi Holiday : राजस्थान में होलिका दहन के दिन होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, असमंजस में छात्र, अभिभावक नाराज

Rajasthan Holika Dahan day CBSE board exams tudents are confused and parents are angry
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.