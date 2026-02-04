World Cancer Day: जल्दी पहचान तो बची जान…देर पर मेडिकल साइंस भी फेल, अवेयरनेस से बढ़ी सर्वाइवल रेट

आठ साल की उम्र में मुझे ब्लड कैंसर हो गया। इलाज के दौरान थैरेपी का असहनीय दर्द और साइड इफेक्ट झेले। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ा और सातवीं कक्षा की पढ़ाई छूट गई। बीमारी और पढ़ाई छूटने का दर्द साथ-साथ रहा। पिछले साल डॉक्टरों ने कैंसर से मुक्त होने की पुष्टि की। इसके बाद 13 साल की उम्र में गांव के सरकारी स्कूल में दोबारा सातवीं में एडमिशन लिया। अब पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रही हूं और डॉक्टर बनकर कैंसर मरीजों की सेवा करना चाहती हूं।