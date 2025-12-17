Govt Job: राजस्थान में भर्ती एवं चयन प्रक्रियाओं में तेजी, अभ्यर्थियों को मिले अहम अवसर

पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों को दिए गए अंतिम अवसर में दूसरे दिन 26 अनुपस्थित अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन कराया, जबकि 168 अभ्यर्थियों ने अपूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति की। इसके साथ ही अब तक कुल 6541 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। उप निबंधक (भू-अभिलेख) रवीन्द्र कुमार के अनुसार 8 दिसम्बर से शुरू हुए सत्यापन कार्यक्रम में कुल 7410 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अनुपस्थित और अपूर्ण दस्तावेज वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 17 दिसम्बर निर्धारित है। शेष अभ्यर्थी अजमेर स्थित आरआरटीआई परिसर में कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।