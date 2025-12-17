17 दिसंबर 2025,

जयपुर

Govt Job: राजस्थान में भर्ती एवं चयन प्रक्रियाओं में तेजी, अभ्यर्थियों को मिले अहम अवसर

Jobs Rajasthan: प्रदेश में विभिन्न विभागों की भर्ती और चयन प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में संबंधित विभागों और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 17, 2025

Govt Jobs

RPSC Updates: जयपुर. प्रदेश में विभिन्न विभागों की भर्ती और चयन प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में संबंधित विभागों और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पटवार भर्ती से लेकर चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की परीक्षाओं तक, हाल के दिनों में दस्तावेज सत्यापन, परिणाम घोषणा और साक्षात्कार की प्रक्रिया को गति मिली है। इन प्रक्रियाओं से हजारों अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है।

पटवार भर्ती में अंतिम अवसर के तहत दस्तावेज सत्यापन

पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों को दिए गए अंतिम अवसर में दूसरे दिन 26 अनुपस्थित अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन कराया, जबकि 168 अभ्यर्थियों ने अपूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति की। इसके साथ ही अब तक कुल 6541 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। उप निबंधक (भू-अभिलेख) रवीन्द्र कुमार के अनुसार 8 दिसम्बर से शुरू हुए सत्यापन कार्यक्रम में कुल 7410 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अनुपस्थित और अपूर्ण दस्तावेज वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 17 दिसम्बर निर्धारित है। शेष अभ्यर्थी अजमेर स्थित आरआरटीआई परिसर में कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

सहायक निदेशक परीक्षा-2024 में साक्षात्कार के लिए सूची जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। आयोग सचिव के अनुसार 9 जुलाई 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों में से 43 को पात्रता की शर्त पर साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर 31 दिसंबर 2025 तक सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के साथ आयोग कार्यालय में जमा कराना होगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी का परिणाम घोषित

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी) भर्ती-2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। साक्षात्कार 15 दिसंबर 2025 को हुए थे। सेवा नियमों के अनुसार साक्षात्कार के बाद 6 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। इससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अवसर

जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2024 के तहत विचारित सूची में सम्मिलित भौतिकी एवं अर्थशास्त्र विषय के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, को इस संबंध में अवसर दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इन विषयों के अभ्यर्थी 17 से 19 दिसंबर 2025 तक अपना ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।संबंधित अभ्यर्थियों को इसके लिए एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

17 Dec 2025 02:32 pm

