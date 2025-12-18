Police Action : तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी गया भारी मात्रा में सोना-चांदी बरामद

जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज एच.जी. राघवेंद्र सुहास के निर्देशन में जिले में चोरी व नकबजनी की घटनाओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली नाजिम अली खां के सुपरविजन एवं वृत्ताधिकारी बानसूर मेघा गोयल के निर्देशन में थानाधिकारी हरसौरा जनमेजाराम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल एवं एमओबी टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, बीटीएस सेल आईडी व कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। तकनीकी व मुखबिर सूचना के आधार पर संदिग्धों को चिन्हित कर डिटेन किया गया। गहन पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार की, जिसके बाद आरोपियों प्रदीप गुर्जर पुत्र गिर्राज गुर्जर (21 वर्ष) निवासी जयसिंहपुरा, थाना हरसौरा, सचिन गुर्जर पुत्र प्रकाश गुर्जर (22 वर्ष) निवासी लोयती, थाना बानसूर व आशीष गुर्जर पुत्र सोमदत्त गुर्जर (20 वर्ष) निवासी बेहरोज, थाना ततारपुर, जिला खैरथल-तिजारा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए गए।