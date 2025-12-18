Police Action : तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी गया भारी मात्रा में सोना-चांदी बरामद

- हरसौरा थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात का किया खुलासा
कोटपूतली-बहरोड़। हरसौरा थाना पुलिस ने जयसिंहपुरा गांव में हुई नकबजनी की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया भारी मात्रा में सोना-चांदी का माल बरामद किया है। इस प्रकरण के खुलासे पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। परिवादी कालूराम पुत्र देवकरण गुर्जर (62 वर्ष) निवासी जयसिंहपुराछिंड थाना हरसौरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 नवंबर की रात वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर रखवाली के लिए गया हुआ था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर का कुंदा उखाड़कर कमरे में रखी संदूक का ताला तोड़ दिया और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात, लगभग पांच लाख रुपये नकद एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
पुलिस ने की कार्रवाई
जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज एच.जी. राघवेंद्र सुहास के निर्देशन में जिले में चोरी व नकबजनी की घटनाओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली नाजिम अली खां के सुपरविजन एवं वृत्ताधिकारी बानसूर मेघा गोयल के निर्देशन में थानाधिकारी हरसौरा जनमेजाराम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल एवं एमओबी टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, बीटीएस सेल आईडी व कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। तकनीकी व मुखबिर सूचना के आधार पर संदिग्धों को चिन्हित कर डिटेन किया गया। गहन पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार की, जिसके बाद आरोपियों प्रदीप गुर्जर पुत्र गिर्राज गुर्जर (21 वर्ष) निवासी जयसिंहपुरा, थाना हरसौरा, सचिन गुर्जर पुत्र प्रकाश गुर्जर (22 वर्ष) निवासी लोयती, थाना बानसूर व आशीष गुर्जर पुत्र सोमदत्त गुर्जर (20 वर्ष) निवासी बेहरोज, थाना ततारपुर, जिला खैरथल-तिजारा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए गए।
ये सामान हुआ बरामद
आरोपियों के कब्जे से सोने के मंगलसूत्र, झुमके, चेन, अंगूठियां, नोज पिन एवं चांदी की पायजेब, चुटकियां, अंगूठियां सहित भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया गया है। आरोपी प्रदीप गुर्जर के कब्जे से सोने के 2 मंगल सूत्र, 1 जोडी सोने के झुमके, 1 सोने की चेन, 1 सोने की नौज पिन, 1 सोने का कांटा व 5 जोडी चांदी की पायजेब, 6 जोडी चांदी की चुटकी, 5 चांदी की अंगुठी व चांदी का सिक्का व आरोपी सचिन गुर्जर के कब्जे से 1 सोने की अंगुठी, 2 सोने के मंगल सूत्र, 1 जोडी सोने के झुमके, 2 नाक के सोने के कांटे तथा 5 जोडी चांदी की पायजेब, 6 जोडी चांदी की चुटकी व 6 चांदी की अंगुठी व आरोपी आशीष गुर्जर के कब्जे से 2 सोने के मंगल सूत्र, 1 जोडी सोने के झुमके, 2 सोने की नोज पिन व 5 जोडी चांदी की पायजेब, 5 जोडी चांदी की चुटकी व 6 चांदी की अंगुठी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।
