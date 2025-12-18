घने कोहरे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही सरकार, जानें विदेशों में कैसे बरती जाती है सख्ती?

Rajasthan Road Accident Due To Fog: राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी के साथ घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। हर साल की तरह इस बार भी कोहरा धीरे-धीरे जानलेवा साबित हो रहा है।

नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर पिछले एक सप्ताह में कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 15 से अधिक की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें महज एडवाइजरी जारी कर अपने दायित्व की औपचारिकता पूरी करती नजर आ रही है।