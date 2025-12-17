Rajasthan Accident: राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जले

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिकअप सवार तीन लोग जिंदा जल गए। वहीं, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया।