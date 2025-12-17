Rajasthan Accident: राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जले

हादसे के बाद पिकअप में लगी आग। फोटो: पत्रिका
अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में पिकअप सवार तीन लोग जिंदा जल गए। वहीं, चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया।
पुलिस के मुताबिक हादसा बुधवार तड़के करीब 3 बजे दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चैनल नंबर 131.5 के पास हुआ। दिल्ली से जयपुर जा रही एक पिकअप दूसरे वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई। हादसे में पिकअप में सवार तीन लोगों की जिंदा जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
मृतकों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसे में घायल चालक की पहचान हन्नी निवासी झज्जर (हरियाणा) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया।
सूचना मिलते ही रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पिकअप वाहन के नंबरों से जानकारी मिलने पर वाहन झज्जर (हरियाणा) का पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण हादसे के बाद पिकअप में आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि पिकअप सवार लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। ऐसे में तीन लोगों की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई।
