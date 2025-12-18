Rajasthan Housing Board: 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ, सस्ते में मिलेंगे 2-3-4 BHK के फ्लैट्स, 31 जनवरी तक ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

फोटो: पत्रिका
3 New Housing Schemes: राजस्थान में फ्लैट लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान आवासन मंडल ने जयपुर समेत 3 जिलों में फ्लैट्स के लिए 3 नई योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। इसमें आवेदन के लिए हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स पढ़कर फॉर्म भर सकते हैं या कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने कुल 274 फ्लैट्स की योजनाएं अलग-अलग जिलों में जारी करते हुए भिवाड़ी में 3 BHK के 32 फ्लैट्स, हनुमानगढ़ में 2 BHK के 160 फ्लैट्स और जयपुर में 3-4 BHK के 82 फ्लैट्स निकाले हैं।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने इसके आवेदन 15 दिसंबर 2025 से शुरू कर दिए थे। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 है। ऐसे में आवेदन करने वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस अवधि के बीच आवेदन कर सकते हैं।
