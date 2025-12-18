Rajasthan Housing Board: 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ, सस्ते में मिलेंगे 2-3-4 BHK के फ्लैट्स, 31 जनवरी तक ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

3 New Housing Schemes: राजस्थान में फ्लैट लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान आवासन मंडल ने जयपुर समेत 3 जिलों में फ्लैट्स के लिए 3 नई योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। इसमें आवेदन के लिए हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स पढ़कर फॉर्म भर सकते हैं या कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं।