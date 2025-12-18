18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जयपुर

Rajasthan Housing Board: 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ, सस्ते में मिलेंगे 2-3-4 BHK के फ्लैट्स, 31 जनवरी तक ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

Good News: राजस्थान में सस्ते आवास की तलाश कर रहे लोगों के लिए राजस्थान आवासन मंडल बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। बोर्ड ने जयपुर सहित तीन जिलों में नई आवासीय योजनाओं की शुरुआत की है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 18, 2025

Rajasthan-Housing-Scheme

फोटो: पत्रिका

3 New Housing Schemes: राजस्थान में फ्लैट लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान आवासन मंडल ने जयपुर समेत 3 जिलों में फ्लैट्स के लिए 3 नई योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। इसमें आवेदन के लिए हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स पढ़कर फॉर्म भर सकते हैं या कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं।

ये रहेगी लोकेशन

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने कुल 274 फ्लैट्स की योजनाएं अलग-अलग जिलों में जारी करते हुए भिवाड़ी में 3 BHK के 32 फ्लैट्स, हनुमानगढ़ में 2 BHK के 160 फ्लैट्स और जयपुर में 3-4 BHK के 82 फ्लैट्स निकाले हैं।

ये हैं योजनाओं के नाम

  1. अरावली विहार आवासीय योजना भिवाड़ी (SFS)HIG (S+8)-3 BHK के 32 फ्लैट्स
  2. नई आवासीय योजना, डीटीओ के पास, हनुमानगढ़ (SRS)MIG-A (G+3) - 2 BHK के 160 फ्लैट्स
  3. एआईएस-III, सेक्टर-26, प्रतापनगर, जयपुर (SFS)HIG-4 BHK के 54 फ्लैट्स और HIG-3 BHK के 28 फ्लैट्स ऐसे में कुल 82 फ्लैट्स

ये रहेगी तारीखें

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने इसके आवेदन 15 दिसंबर 2025 से शुरू कर दिए थे। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 है। ऐसे में आवेदन करने वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस अवधि के बीच आवेदन कर सकते हैं।

Updated on:

18 Dec 2025 08:00 am

Published on:

18 Dec 2025 07:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Housing Board: 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ, सस्ते में मिलेंगे 2-3-4 BHK के फ्लैट्स, 31 जनवरी तक ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

