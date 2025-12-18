भारत के पास खेल महाशक्ति के रूप में चमकने का अवसर



'खेलो इंडिया' जैसे व्यापक जन-आंदोलन, ओलंपिक और एलीट एथलीटों के लिए टॉप्स योजना, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल बजट में निरंतर वृद्धि और खिलाडिय़ों से सीधे संवाद की परंपरा- इन सभी ने भारतीय खेल प्रणाली को नई ऊर्जा, पारदर्शिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दृष्टिकोण प्रदान किया है। यदि हम सही दिशा में कार्य करें, तो 2036 ओलंपिक में भारत का शीर्ष 10 में पहुंचना पूर्णत: संभव और व्यावहारिक लक्ष्य है। इसके लिए हमें 'इवेंट-आधारित तैयारी' से आगे बढ़कर 'सिस्टम-आधारित प्रतिभा निर्माण' पर ध्यान देना होगा। संरचित प्रतिभा पहचान कार्यक्रम, हर राज्य में खेल-विशेष अकादमियां, स्कूल स्तर पर अनिवार्य और परिणाम-उन्मुख फिजिकल एजुकेशन तथा 12-18 वर्ष आयु वर्ग में व्यापक प्रतिभा पूल का निर्माण- ये ही वे स्तंभ हैं, जिन पर भारत की दीर्घकालिक सफलता आधारित होगी। स्कूल ही भविष्य के ओलंपिक पदकों की वास्तविक प्रयोगशालाएं हैं, हमें बच्चों को संसाधन, सही दिशा देने की जरूरत है। भारत के लिए वर्ष 2030 सिर्फ अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन का वर्ष नहीं है- यह विकसित भारत की ओर खेलों के माध्यम से उठाई जाने वाली ऐतिहासिक छलांग का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल न सिर्फ हमारे खिलाडिय़ों की क्षमता का परिचय देंगे, बल्कि यह तय करेंगे कि भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक खेल मानचित्र में किस ऊंचाई पर खड़ा होगा।