भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा आसरा नौकरशाही

भ्रष्टाचार दूर करने की घोषणाएं बढ़-चढ़कर की जाती हैं। कितने ही मंत्री और अफसर हैं जिनकी ईमानदारी पर किसी को भरोसा नहीं है। परन्तु मजाल क्या किसी से सवाल किया जाए। मुख्यमंत्री से बात करो तो वे यह मानकर संतुष्ट हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में कुछ भी नहीं है। नौकरशाही का इतना बड़ा जाल तंत्र में फैला हुआ है कि उसमें कोई शिकायतकर्ता फंस गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कई लोग तो शिकायत भी नहीं करना चाहते। जैसे-तैसे, ले-देकर अपना काम निकलवा लेते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक महकमा भ्रष्टाचार निरोध का है, एक सीबीआइ है, एक लोकपाल है, विभागीय जांच विभाग है और कितनी ही कमेटियां जांच पड़ताल में लगी हैं। इस भारी-भरकम तंत्र पर राज-कोष का कितना खर्च होता है, यह मालूम नहीं। मालूम होना मुश्किल भी नहीं, परन्तु आंकड़े जोडऩा मेरा काम नहीं है। करोड़ों रुपए के खर्च से चलने वाले इस लवाजमे का परिणाम पूछने का हम करदाता मतदाताओं को अधिकार है। अनुभव तो यही बताता है कि नौकरशाही का तंत्र भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा आसरा है। सबसे ज्यादा जटिल है, अदालती दांवपेंच, जहां न्याय मांगने वाला शिवजी की स्तुतियां ही करता रहता है। भले ही उमर बीत जाए।