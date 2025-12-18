सस्ती जांच, तेज इलाज और नैतिक जोखिमों की एक नई बहस

एआइ के औजारों के इन्हीं चमत्कारों के चलते इसे अपनाए जाने की रफ्तार भी रिकार्ड पार निकल चुकी है। एलन मस्क की एक पोस्ट याद आती है, जिसमें कहा था कि न्यूरालिंक ब्रेन चिप की मदद से आड्री क्रूज ने बीस साल बाद अपना नाम लिखा। बताया गया कि वह सिर्फ सोचकर अपने कंप्यूटर को नियंत्रित कर रही है। दरअसल आड्री ने यह सब एक चिप में टेलीपैथी कंट्रोल के जरिए किया, जिसमें चिप मस्तिष्क की तीव्र व तरंगात्मक गतिविधि से कंप्यूटर की-बोर्ड को नियंत्रित कर देता है। मांग और मुनाफे पर केंद्रित मेडिकल मॉडल्स के लिए एआइ औजारों के विकास व खोज पर भारी भरकम बजट भी खर्च किया जा रहा है। स्टेनफोर्ड एआइ इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में मेडिकल एआइ के लिए 2024 में निजी निवेश करीब 109 बिलियन डॉलर रहा। चीन ने एआइ समाधानों पर 9.3 बिलियन डॉलर, यूके ने 4.5 बिलियन डॉलर खर्च किए। भारत में निरामई ने पिछले साल 6 मिलियन डॉलर की परियोजना बनाई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रोजगारों में एआइ के कौशल की प्रमुखता ने आम आदमी को चिंता में डाल दिया है। अब लोगों को हाइ आइक्यू संतान चाहिए। इसके लिए भी लोग मेडिकल समाधानों से उपाय हासिल करने को लाखों रुपए खर्च करने पर आमादा हैं। कैलिफोर्निया के बर्किले में जीनोम प्रोजेक्ट के सह संस्थापक बेंसन टिल्सेन का कहना है कि जेनेटिक जांच के लिए कई माता-पिता 45 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं।