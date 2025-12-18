Rajasthan : राजस्थान के 5 मशहूर भूतिया स्थान, जिनकी कहानियां सुनकर खड़े हो जाते हैं पर्यटकों के रौंगटे

दौसा में चांद बावड़ी 9वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि चांद बावड़ी को भूतों ने एक रात में ही बना दिया था। लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी संरचना बनाना इंसानों के लिए असंभव है। चांद बावड़ी अपनी खूबसूरती और रहस्यों के लिए मशहूर है। एक लोककथा है कि एक बारात इस बावड़ी की अंधेरी गुफा में चली गई थी फिर आज तक वापस नहीं लौटी। पर्यटकों के भी अजीबोगरीब अनुभव के दावे हैं, जिसमें अचानक तापमान गिरने, परछाईं देखने, फुसफुसाहट सुनने और सीढ़ियों पर चक्कर आना शामिल है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही रास्ते से सीढ़ियों से नीचे उतरकर वापस ऊपर नहीं आ सकता और एक ही सीढ़ी पर दो बार कदम नहीं रख सकता।