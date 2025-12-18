CET Rajasthan: भर्तियों की रफ्तार पर ब्रेक, फरवरी में परीक्षा टली तो बढ़ेगी अभ्यर्थियों की परेशानी

Rajasthan CET Exam: जयपुर. राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) को लेकर असमंजस लगातार गहराता जा रहा है। सरकार की ओर से नियमों में प्रस्तावित संशोधन अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं भेजे जा सके हैं। ऐसे में फरवरी में सीईटी परीक्षा का आयोजन होना मुश्किल माना जा रहा है। इसका सीधा असर प्रदेश के करीब 18 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता और आगे की भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है। सीईटी के जरिए विभिन्न सरकारी भर्तियों में पात्रता तय होती है। बोर्ड ने पहले ही स्नातक स्तर की सीईटी 20 से 22 फरवरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 8 से 10 मार्च के बीच प्रस्तावित की है। हालांकि फरवरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी संभावित हैं, जिससे परीक्षा तिथियों को लेकर व्यावहारिक चुनौतियां बढ़ गई हैं।