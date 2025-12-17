Cold Wave Update: 18 से 22 दिसंबर तक पश्चिमी राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे के साथ बादलों की आवाजाही

cold wave(फोटो- ANI)
Rajasthan Weather Update: जयपुर। प्रदेश में 18 से 22 दिसंबर के बीच मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय सब-ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की स्थिति बनी रह सकती है। 18 और 19 दिसंबर को कोहरे का असर अधिक देखने को मिल सकता है, जिससे दृश्यता कम होने और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी तीन से चार दिन तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका आंशिक असर राजस्थान के पश्चिमी भागों में दिखाई देगा। इससे 18 से 22 दिसंबर के बीच बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, हालांकि बारिश की संभावना बेहद कम है।
मौसम विभाग ने कोहरे के दौरान वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है, वहीं किसानों को तापमान में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए फसलों की देखभाल करने की जरूरत बताई गई है।
नीचे 17 दिसंबर 2025 को सुबह 08:30 बजे के प्रेक्षण के अनुसार न्यूनतम तापमान 10°C से कम दर्ज करने वाले जिलों/केंद्रों की अलग तालिका दी जा रही है—
|क्रम
|जिला / स्टेशन
|न्यूनतम तापमान (°C)
|1
|अजमेर
|8.8
|2
|भीलवाड़ा
|7.9
|3
|वनस्थली
|6.0
|4
|अलवर
|7.4
|5
|सीकर
|5.5
|6
|कोटा
|10.0
|7
|चित्तौड़गढ़
|7.5
|8
|डबोक
|8.0
|9
|बीकानेर
|7.7
|10
|चूरू
|6.5
|11
|श्रीगंगानगर
|8.1
|12
|माउंट आबू
|5.9
|13
|नागौर
|3.7
|14
|डूंगरपुर
|4.9
|15
|सिरोही
|5.5
|16
|फतेहपुर
|3.8
|17
|करौली
|6.0
|18
|दौसा
|7.7
|19
|लूणकरनसर
|4.3
|20
|झुंझुनूं
|7.4
