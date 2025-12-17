17 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

Cold Wave Update: 18 से 22 दिसंबर तक पश्चिमी राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे के साथ बादलों की आवाजाही

Western Disturbance Effect: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका आंशिक असर राजस्थान के पश्चिमी भागों में दिखाई देगा। इससे 18 से 22 दिसंबर के बीच बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, हालांकि बारिश की संभावना बेहद कम है।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 17, 2025

cold wave(फोटो- ANI)

cold wave(फोटो- ANI)

Rajasthan Weather Update: जयपुर। प्रदेश में 18 से 22 दिसंबर के बीच मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय सब-ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की स्थिति बनी रह सकती है। 18 और 19 दिसंबर को कोहरे का असर अधिक देखने को मिल सकता है, जिससे दृश्यता कम होने और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी तीन से चार दिन तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 19 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका आंशिक असर राजस्थान के पश्चिमी भागों में दिखाई देगा। इससे 18 से 22 दिसंबर के बीच बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, हालांकि बारिश की संभावना बेहद कम है।

मौसम विभाग ने कोहरे के दौरान वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है, वहीं किसानों को तापमान में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए फसलों की देखभाल करने की जरूरत बताई गई है।

नीचे 17 दिसंबर 2025 को सुबह 08:30 बजे के प्रेक्षण के अनुसार न्यूनतम तापमान 10°C से कम दर्ज करने वाले जिलों/केंद्रों की अलग तालिका दी जा रही है—

10 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान वाले जिले/केंद्र

क्रमजिला / स्टेशनन्यूनतम तापमान (°C)
1अजमेर8.8
2भीलवाड़ा7.9
3वनस्थली6.0
4अलवर7.4
5सीकर5.5
6कोटा10.0
7चित्तौड़गढ़7.5
8डबोक8.0
9बीकानेर7.7
10चूरू6.5
11श्रीगंगानगर8.1
12माउंट आबू5.9
13नागौर 3.7
14डूंगरपुर 4.9
15सिरोही 5.5
16फतेहपुर 3.8
17करौली 6.0
18दौसा 7.7
19लूणकरनसर4.3
20झुंझुनूं7.4

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

