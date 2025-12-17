Cold Wave Update: 18 से 22 दिसंबर तक पश्चिमी राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे के साथ बादलों की आवाजाही

Rajasthan Weather Update: जयपुर। प्रदेश में 18 से 22 दिसंबर के बीच मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय सब-ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की स्थिति बनी रह सकती है। 18 और 19 दिसंबर को कोहरे का असर अधिक देखने को मिल सकता है, जिससे दृश्यता कम होने और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी तीन से चार दिन तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई गई है।