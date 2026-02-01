Gold-Silver Price: फिर उछली चांदी… एक दिन में 31 हजार की लगाई छलांग, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव

जयपुर। कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर मंगलवार के कारोबार में कीमती धातुओं में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों की भारी गिरावट के बाद मार्च 2026 के वायदा (FUTCOM) सिल्वर ने तेज रिकवरी दिखाई। आज चांदी का भाव ₹2,67,961 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद ₹2,36,261 से ₹31,700 (13.42%) ऊपर है। दिन के दौरान यह ₹2,70,398 तक पहुंची, जिससे बाजार में बुलिश सेंटीमेंट मजबूत हुआ। कारोबार का वॉल्यूम 9,336 लॉट्स और ओपन इंटरेस्ट 6,209 लॉट्स रहा, जो सक्रिय ट्रेडिंग को दर्शाता है।