Khatipura Railway Station: खातीपुरा स्टेशन का ‘सन्नाटा युग’ नए साल में होगा खत्म…यहां भी दौड़ेगी दिल्ली वाली रफ्तार

खातीपुरा से ट्रेनें चलाने पर उनके मेंटीनेंस के लिए जयपुर जंक्शन ले जाना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे ने यहां मेंटीनेंस डिपो बनाने का काम शुरू किया, जो अब अंतिम चरण में है। दावा किया जा रहा है कि, इसके पहले चरण का काम अगले महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मार्च माह के अंत तक मेंटीनेंस डिपो में ट्रेनों की मेंटीनेंस सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद इस स्टेशन से ट्रेनों का पूर्ण रूप से संचालन संभव हो सकेगा। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि ट्रेन संचालन भी अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगा।