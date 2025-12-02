Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: खातीपुरा स्टेशन तक इस रोड की 200 फीट होगी चौड़ाई, जानें हाउसिंग बोर्ड की प्लानिंग

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आवासन मंडल ने भी अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन रोड पर गंगा मार्ग की चौड़ाई 200 फीट तक करने की योजना का खाका तैयार कर लिया है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 02, 2025

खातीपुरा रेलवे स्टेशन की विहंगम तस्वीर, पत्रिका फोटो

जयपुर जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आवासन मंडल ने भी अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन रोड पर गंगा मार्ग की चौड़ाई 200 फीट तक करने की योजना का खाका तैयार कर लिया है। कार्य पूरा होने के बाद आमजन को रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में आसानी होगी। आवासन मंडल जल्द ही अतिक्रमण हटाने और सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की कार्रवाई शुरू करेगा।

सीबीआइ फाटक से स्टेशन तक हटेंगे अतिक्रमण

खातीपुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ने और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आवासन मंडल जगतपुरा इलाके में सीबीआई फाटक से स्टेशन तक के गंगा मार्ग को 200 फीट तक चौड़ा करने की तैयारियां कर रहा है। गंगा मार्ग के चौड़ा होने पर यात्रियों की राह आसान हो जाएगी।

गंगा मार्ग चौड़ाई बढ़ने से सुगम होगी राह

खातीपुरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए गंगा मार्ग प्रमुख मार्ग है। इस रोड को अब 200 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। आवासन मंडल प्रशासन के अनुसार गंगा मार्ग के पूरे रास्ते को 200 फीट चौड़ा किया जाएगा। इस रास्ते में केवल एक स्थान पर अतिक्रमण की परेशानी है जिसका जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। गंगा मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही ट्रैफिक लाइट लगाने और ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात कराने के लिए पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा।

हाईटेक बन रहा है खातीपुरा रेलवे स्टेशन

जयपुर के सेटेलाइट रेलवे स्टेशनों में खातीपुरा रेलवे स्टेशन प्रमुख है और रेलवे प्रशासन अब जयपुर जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम करने की योजना के तहत यूपी, बिहार, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए ट्रेनों का संचालन खातीपुरा स्टेशन से ही करेगा। संभवतया अगले साल से जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भोपाल आदि शहरों के लिए जयपुर से शुरू होने वाली ट्रेनों का संचालन खातीपुरा से करने की योजना है। ट्रेनों का मेंटेनेंस भी खातीपुरा रेलवे स्टेशन यार्ड में ही करने की योजना रेलवे प्रशासन की है। ऐसे में अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन की भूमिका अहम साबित हो रही है।

Jaipur: खातीपुरा स्टेशन तक इस रोड की 200 फीट होगी चौड़ाई, जानें हाउसिंग बोर्ड की प्लानिंग

