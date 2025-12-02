Jaipur: खातीपुरा स्टेशन तक इस रोड की 200 फीट होगी चौड़ाई, जानें हाउसिंग बोर्ड की प्लानिंग

जयपुर के सेटेलाइट रेलवे स्टेशनों में खातीपुरा रेलवे स्टेशन प्रमुख है और रेलवे प्रशासन अब जयपुर जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम करने की योजना के तहत यूपी, बिहार, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए ट्रेनों का संचालन खातीपुरा स्टेशन से ही करेगा। संभवतया अगले साल से जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भोपाल आदि शहरों के लिए जयपुर से शुरू होने वाली ट्रेनों का संचालन खातीपुरा से करने की योजना है। ट्रेनों का मेंटेनेंस भी खातीपुरा रेलवे स्टेशन यार्ड में ही करने की योजना रेलवे प्रशासन की है। ऐसे में अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन की भूमिका अहम साबित हो रही है।