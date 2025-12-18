Railway Group D Exam: एक परीक्षा के लिए 1.25 लाख की डील, 10 परीक्षाओं में बैठाए डमी कैंडिडेट, बड़ा खुलासा

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
Railway Group D Exam: जयपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले का खुलासा करते हुए जयपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से परीक्षा के लिए तय की गई राशि 31 हजार 250 रुपए बरामद कर लिए। आरोपी गौतम कुमार अब तक 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडीडेट के रुप में शामिल हो चुका है।
डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में ऋषभ रंजन (27) निवासी मुंगेर, बिहार और उसका साथी गौतम कुमार उर्फ गोटी (28) निवासी पटना, बिहार शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गौतम कुमार उर्फ गोटी बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब दस भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका है। वह एक परीक्षा के लिए पहले 30 हजार रुपए एडवांस और परीक्षा के बाद 1 लाख 25 हजार रुपए की डील करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 31 हजार 250 रुपए की तय राशि बरामद की है।
एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर को रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा सीतापुरा स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ऋषभ रंजन मूल अभ्यर्थी अभिषेक मीना के स्थान पर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने पहुंचा। उसके पास अभिषेक मीना का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद था।
प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जब बायोमेट्रिक और फेस स्कैन किया गया तो आधार से उसका चेहरा शून्य प्रतिशत मैच पाया गया। संदेह होने पर परीक्षा केंद्र स्टाफ ने उसे अलग खड़ा कर दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद डमी अभ्यर्थी ऋषभ रंजन को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गौतम कुमार उर्फ गोटी है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं में कमजोर या असफल अभ्यर्थियों से संपर्क कर उनके स्थान पर परीक्षा देने की डील करता था। इसके लिए एडमिट कार्ड, आधार और अन्य दस्तावेज पहले से हासिल कर लिए जाते थे। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी के फोटो और पहचान से मिलते-जुलते चेहरे वाले व्यक्ति को डमी कैंडिडेट के रूप में तैयार किया जाता था।
गौतम कुमार ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर और प्रयागराज में भी इस तरह की फर्जी परीक्षाएं दे चुका है। इसके अलावा वह राजस्थान के जयपुर के कानोता क्षेत्र में भी पूर्व में पकड़ा जा चुका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जयपुर और अन्य जिलों में किन-किन परीक्षाओं में, किन-किन अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाए गए और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।
पुलिस के अनुसार 29 नवंबर से टीसीएस कंपनी द्वारा रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा तीन पारियों में हो रही है। प्रथम पारी में सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक प्रवेश और 9 से 10.30 बजे तक परीक्षा होती है। दूसरी पारी में 11.15 से 12.15 बजे तक एंट्री और 12.45 से 2.15 बजे तक परीक्षा आयोजित होती है। तीसरी पारी में 3 से 4 बजे तक प्रवेश और 4.30 से 6 बजे तक परीक्षा होती है।
