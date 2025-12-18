18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railway Group D Exam: एक परीक्षा के लिए 1.25 लाख की डील, 10 परीक्षाओं में बैठाए डमी कैंडिडेट, बड़ा खुलासा

Railway Group D Exam: जयपुर में रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले का खुलासा करते हुए जयपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौतम कुमार अब तक 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडीडेट के रुप में शामिल हो चुका है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 18, 2025

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
Play video

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो

Railway Group D Exam: जयपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले का खुलासा करते हुए जयपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से परीक्षा के लिए तय की गई राशि 31 हजार 250 रुपए बरामद कर लिए। आरोपी गौतम कुमार अब तक 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडीडेट के रुप में शामिल हो चुका है।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में ऋषभ रंजन (27) निवासी मुंगेर, बिहार और उसका साथी गौतम कुमार उर्फ गोटी (28) निवासी पटना, बिहार शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गौतम कुमार उर्फ गोटी बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब दस भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका है। वह एक परीक्षा के लिए पहले 30 हजार रुपए एडवांस और परीक्षा के बाद 1 लाख 25 हजार रुपए की डील करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 31 हजार 250 रुपए की तय राशि बरामद की है।

बायोमेट्रिक स्कैन में चेहरा नहीं हुआ मैच

एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर को रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा सीतापुरा स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ऋषभ रंजन मूल अभ्यर्थी अभिषेक मीना के स्थान पर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने पहुंचा। उसके पास अभिषेक मीना का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद था।

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जब बायोमेट्रिक और फेस स्कैन किया गया तो आधार से उसका चेहरा शून्य प्रतिशत मैच पाया गया। संदेह होने पर परीक्षा केंद्र स्टाफ ने उसे अलग खड़ा कर दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद डमी अभ्यर्थी ऋषभ रंजन को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया।

संगठित तरीके से होता था फर्जीवाड़ा

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गौतम कुमार उर्फ गोटी है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं में कमजोर या असफल अभ्यर्थियों से संपर्क कर उनके स्थान पर परीक्षा देने की डील करता था। इसके लिए एडमिट कार्ड, आधार और अन्य दस्तावेज पहले से हासिल कर लिए जाते थे। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी के फोटो और पहचान से मिलते-जुलते चेहरे वाले व्यक्ति को डमी कैंडिडेट के रूप में तैयार किया जाता था।

कानपुर और प्रयागराज में भी दे चुका है फर्जी परीक्षाएं

गौतम कुमार ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर और प्रयागराज में भी इस तरह की फर्जी परीक्षाएं दे चुका है। इसके अलावा वह राजस्थान के जयपुर के कानोता क्षेत्र में भी पूर्व में पकड़ा जा चुका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जयपुर और अन्य जिलों में किन-किन परीक्षाओं में, किन-किन अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाए गए और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

परीक्षा संचालन का पूरा शेड्यूल

पुलिस के अनुसार 29 नवंबर से टीसीएस कंपनी द्वारा रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा तीन पारियों में हो रही है। प्रथम पारी में सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक प्रवेश और 9 से 10.30 बजे तक परीक्षा होती है। दूसरी पारी में 11.15 से 12.15 बजे तक एंट्री और 12.45 से 2.15 बजे तक परीक्षा आयोजित होती है। तीसरी पारी में 3 से 4 बजे तक प्रवेश और 4.30 से 6 बजे तक परीक्षा होती है।

ये भी पढ़ें

Khatipura Railway Station: खातीपुरा स्टेशन का ‘सन्नाटा युग’ नए साल में होगा खत्म…यहां भी दौड़ेगी दिल्ली वाली रफ्तार
जयपुर
खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन, पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 07:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway Group D Exam: एक परीक्षा के लिए 1.25 लाख की डील, 10 परीक्षाओं में बैठाए डमी कैंडिडेट, बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Three-digit VIP number: विधायक-सांसदों के रिश्तेदारों को VIP नंबरों का फर्जी अलॉटमेंट, 2129 गाड़ियों की आरसी ब्लैकलिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

घने कोहरे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही सरकार, जानें विदेशों में कैसे बरती जाती है सख्ती?

Accident-Due-To-Fog
जयपुर

Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब होगा फोर लेन, इससे होंगे ये फायदे

Rajasthan Good news Suratgarh and Sri Ganganagar highway will be four-lane
जयपुर

Rajasthan Housing Board: 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ, सस्ते में मिलेंगे 2-3-4 BHK के फ्लैट्स, 31 जनवरी तक ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

Rajasthan-Housing-Scheme
जयपुर

Weather Update 18 December : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के कई जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना

Meteorological Department Prediction today Rajasthan several districts light rain IMD Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.