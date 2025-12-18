Railway Group D Exam: एक परीक्षा के लिए 1.25 लाख की डील, 10 परीक्षाओं में बैठाए डमी कैंडिडेट, बड़ा खुलासा

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में ऋषभ रंजन (27) निवासी मुंगेर, बिहार और उसका साथी गौतम कुमार उर्फ गोटी (28) निवासी पटना, बिहार शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गौतम कुमार उर्फ गोटी बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब दस भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका है। वह एक परीक्षा के लिए पहले 30 हजार रुपए एडवांस और परीक्षा के बाद 1 लाख 25 हजार रुपए की डील करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 31 हजार 250 रुपए की तय राशि बरामद की है।