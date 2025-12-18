18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Three-digit VIP number: विधायक-सांसदों के रिश्तेदारों को VIP नंबरों का फर्जी अलॉटमेंट, 2129 गाड़ियों की आरसी ब्लैकलिस्ट

Three-digit VIP number scam: जयपुर। परिवहन विभाग में थ्री डिजिट के वीआइपी नंबरों के फर्जीवाड़े में एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान में पहली बार जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से कार्यवाही शुरू की गई है। जयपुर में फर्जी तरीके से बेचे गए 2129 वाहनों की आरसी ब्लैकलिस्ट की गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 18, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Transport Department Rajasthan: जयपुर। परिवहन विभाग में थ्री डिजिट के वीआइपी नंबरों के फर्जीवाड़े में एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान में पहली बार जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से कार्यवाही शुरू की गई है। जयपुर में फर्जी तरीके से बेचे गए 2129 वाहन नंबरों के मामले में वाहन स्वामियों नोटिस जारी कर दिए हैं।

इतना ही नहीं, सभी वाहनों की आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब सभी वाहनों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वैध दस्तावेज मिलने पर ही आरसी को बहाल किया जाएगा। अगर दस्तावेज अवैध पाए गए तो आरसी निरस्त कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, वाहन स्वामियों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए जाएंगे।

तीन दिन जगतपुरा में होगी जांच

जयपुर आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद जगतपुरा आरटीओ कार्यालय में 24, 25 और 26 दिसंबर को अनिवार्य फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान में करीब 10 हजार वाहनों में फर्जी बैकलॉग करने का मामला सामने आया था। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है।

इन सीरीज के नंबरों की आरसी ब्लैक लिस्ट

--RJA, RJI, RIQ, RJY, RNH, RNQ, RPA, RPM, RRF, KRR,
RSG, RSQ, RJB, RJJ, RJR, RJZ, RNI, RNR, RPC, RPX, RRG,
RRX, RSH, RSR, RJC, RJK, RJS, RNA, RNJ, RNT, RPE,
RPZ, RRJ, RRY, RSJ, RSS, RJD, RJL, RJT, RNB, RNK,
RNV, RPF, RRA, RRK, RRZ, RSK, RSY, RJE, RJM, RJU, RJN,
RJV, RNC, RNL, RNW, RPH, RRB, RRL, RSB,
RSL, RSZ, RJF, RJO, RJW, RND, RNM, RNX,
RPI, RRC, RRM, RSD, RSM, RJG, RIP,
RJX, RNF, RNN, RNY, RPJ, RRD, RKN, RSE,
RSN, RJH, RNE, RNO, RNZ, RPK, RRE,
RRO, RSF, RSO

फर्जीवाड़े में शामिल विधायक, सांसद, अफसर

परिवहन विभाग में थ्री डिजिट नंबरों की फर्जी अलॉटमेंट हुई है। इसमें पूर्व और वर्तमान विधायक, सांसद, अफसर व बिजनेसमैन के रिश्तेदारों को वीआइपी नंबर दिए गए हैं। अब सवाल है कि क्या इन पर कार्रवाई होगी।

पत्रिका ने किया मामला उजागर, 450 कार्मिक दोषी

गौरतलब है कि परिवहन विभाग में चर्चित थ्री डिजिट नंबरों का फर्जीवाड़ा सबसे पहले राजस्थान पत्रिका ने उजागर किया था। परिवहन विभाग, ईडी और एसीबी की ओर से अलग-अलग कार्यवाही की जा रही है। इसमें राज्य के करीब 450 अफसर और कार्मिकों को दोषी पाया गया है। जयपुर में सबसे अधिक 32 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग में हर तीसरे अफसर के दोषी होने की जानकारी मिली है।इस पूरे फर्जीवाड़े में सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का होना भी पाया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पहाड़ों का सीना चीरकर भू-माफिया ने बिछा दी ‘मौत की सड़क’, पत्रिका की पड़ताल में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य
उदयपुर
Illegal-mining-on-the-hill

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Three-digit VIP number: विधायक-सांसदों के रिश्तेदारों को VIP नंबरों का फर्जी अलॉटमेंट, 2129 गाड़ियों की आरसी ब्लैकलिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

घने कोहरे में बढ़ा मौत का आंकड़ा, सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही सरकार, जानें विदेशों में कैसे बरती जाती है सख्ती?

Accident-Due-To-Fog
जयपुर

Rajasthan Highway : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, सूरतगढ़ व श्रीगंगानगर हाईवे अब होगा फोर लेन, इससे होंगे ये फायदे

Rajasthan Good news Suratgarh and Sri Ganganagar highway will be four-lane
जयपुर

Railway Group D Exam: एक परीक्षा के लिए 1.25 लाख की डील, 10 परीक्षाओं में बैठाए डमी कैंडिडेट, बड़ा खुलासा

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan Housing Board: 3 नई आवासीय योजना का शुभारंभ, सस्ते में मिलेंगे 2-3-4 BHK के फ्लैट्स, 31 जनवरी तक ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

Rajasthan-Housing-Scheme
जयपुर

Weather Update 18 December : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के कई जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना

Meteorological Department Prediction today Rajasthan several districts light rain IMD Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.