Rajasthan: पहाड़ों का सीना चीरकर भू-माफिया ने बिछा दी ‘मौत की सड़क’, पत्रिका की पड़ताल में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

न्यायालय के आदेश, राजस्थान सरकार की हिल पॉलिसी और पहाड़ी, झील संरक्षण के नियम सब कुछ कागजों तक सिमट कर रह गया है। चीरवा घाटे से आगे सरे और सरेखुर्द गांव में पहाड़ों को बुलडोजर से छलनी कर दिया गया। यहां मनमर्जी से सरकारी जमीन पर सीमेंट और डामर के रास्ते निकाल दिए गए। ये सर्पिलाकार अवैध रास्ते इतने दुर्गम और जोखिमभरे हैं कि एक बार वाहन नीचे उतर जाए तो जान पर बन आती है। हैरानी की बात यह है कि यही अवैध रास्ते गूगल मैप पर दर्ज हैं और बाहरी सैलानी इन्हीं रास्तों से रिसोर्ट और विला तक पहुंच रहे हैं।