Udaipur: आवासीय इलाके में लेपर्ड की धमाचौकड़ी से लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम मौके पर

उदयपुर में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत, पत्रिका फोटो
उदयपुर की आवासीय कॉलोनी में सुबह लेपर्ड की भागदौड़ से लोग दहशत में हैं। लेपर्ड सुबह एक घर से दूसरे घर में जा घुसा जिसे देखकर लोग घरों में कैद रहने पर विवश हो गए हैं। मौके पर वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को रेस्क्यू करने का अभियान शुरू कर दिया है। वन विभाग की टीम ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है ऐसे में बाहर जमा भीड़ को सुरक्षा की दृष्टि से हटाया जा रहा है।
उदयपुर शहर में भूपालपुरा क्षेत्र में कृष्णपुरा की गली नंबर 3 में सुबह लेपर्ड आने की सूचना से हड़कंप मच गया। लेपर्ड आने की खबर कॉलोनी में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को भी सूचना दी गई। उदयपुर के एडिशनल एसपी सिटी उमेश ओझा ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले उस घर के वहां से भीड़ को दूर किया और सबको चेताया कि सुरक्षा की दृष्टि से दूर रहे ताकि वन विभाग की टीम अपना काम कर सके।
स्थानीय व्यक्ति वूमल शक्तावत ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे उन्होंने पैंथर कॉलोनी में देखा इसकी सूचना उन्होंने अपने भाई को दी शक्तावत सुबह प्री वेडिंग शूट के लिए जा रही थी, इसके बाद उनके भाई ने स्थानीय पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी पहुंच चुके हैं वहीं भूपालपुरा थाना पुलिस में मौके पर है।
सूचना के बाद उदयपुर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम गली के अंदर पहुंची। सबसे पहले वहां पर उस मकान के वहां पहुंची जहां पर आखिरी बार लेपर्ड को अंदर जाते हुए देखा गया है। वनकर्मी मौके की पूरी स्थिति देख रहे है।
असल में जिस घर में लेपर्ड है वहां वन विभाग की टीम ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है ऐसे में बाहर जमा भीड़ को सुरक्षा की दृष्टि से हटाया जा रहा है। लेपर्ड का मूवमेंट घर में आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग की टीम पटाखे लाई है। ताकि लेपर्ड घर के हॉल से उस हिस्से से थोड़ा आगे आए। तभी उसे ट्रेंकुलाइज किया जा सकेगा, अभी तक जहां है, वहां निशाना नहीं लग पा रहा है। इसके साथ ही कॉलोनी में घरों की छतों और बालकनी में बड़ी संख्या में लोग जमा है।
