Alwar News: 9 साल की बच्ची का शव झाड़ियों में मिला, गले पर खरोंच के निशान; इलाके में फैली सनसनी

घटनास्थल पर पुलिस (फोटो - पत्रिका)
थानागाजी क्षेत्र के प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत नरहेठ गांव में गुरुवार सुबह एक नौ वर्षीय बालिका का शव झाड़ियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान निधि प्रजापत (9 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गांव के ही सरकारी विद्यालय में पांचवीं कक्षा की छात्रा थी। ग्रामीणों ने सुबह करीब आठ बजे झाड़ियों में शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी।
जानकारी के अनुसार निधि सुबह करीब साढ़े सात बजे घर से बकरियां छोड़ने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। कुछ समय बाद उसका शव गांव के पास झाड़ियों में मिला। बालिका के गले और शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।
सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में पुलिस पारिवारिक स्थिति सहित सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतका की मां घरेलू विवादों के चलते अपने पीहर थानागाजी में रहती है। निधि चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थी।
पुलिस ने मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग