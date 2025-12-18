घर के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने की फायरिंग, दहशत का माहौल

सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कार मालिक वकील निराला ने पुलिस को बताया कि रात के समय उनके घर के बाहर कार खड़ी थी। गुरुवार अल सुबह अज्ञात बदमाशों ने कार पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि रात में फायरिंग जैसी आवाज तो आई थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को भगाने के लिए अक्सर पटाखे चलाए जाते हैं, इसलिए किसी को फायरिंग का अंदेशा नहीं हुआ।