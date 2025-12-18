घर के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने की फायरिंग, दहशत का माहौल

क्षतिग्रस्त कार दिखाते हुए कार मालिक (फोटो - पत्रिका)
राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांगल धर्मू में अज्ञात बदमाशों द्वारा देर रात घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना का खुलासा गुरुवार सुबह हुआ, जब कार मालिक वकील निराला जागे और उन्होंने अपनी कार को क्षतिग्रस्त हालत में देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत राजगढ़ थाना पुलिस को घटना की सूचना दी।
सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कार मालिक वकील निराला ने पुलिस को बताया कि रात के समय उनके घर के बाहर कार खड़ी थी। गुरुवार अल सुबह अज्ञात बदमाशों ने कार पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि रात में फायरिंग जैसी आवाज तो आई थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को भगाने के लिए अक्सर पटाखे चलाए जाते हैं, इसलिए किसी को फायरिंग का अंदेशा नहीं हुआ।
सुबह जब कार को देखा गया तो कार के पीछे का शीशा और खिड़की का कांच टूटा हुआ मिला। वहीं ड्राइवर सीट के नीचे एक खाली कारतूस भी पड़ा मिला, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की जा रही है तथा संदिग्धों की तलाश की जा रही है।
