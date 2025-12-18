बानसूर में बड़ी चोरी की वारदात, 20 लाख के आभूषण व 2 लाख की नकदी चोरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित सुशील की कस्बे में मेडिकल की दुकान है। वह अपने परिवार के साथ अपनी मां को दिखाने के लिए जयपुर गया हुआ था। रात करीब 11 बजे जब परिवार वापस लौटा तो मकान के अंदर सामान बिखरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। अलमारियां और संदूक टूटे पड़े थे।



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस रात करीब 12 बजे मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए गए। पीड़ित की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस गश्त नियमित होती तो इतनी बड़ी चोरी की वारदात को रोका जा सकता था। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।