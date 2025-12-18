झारेड़ा विद्यालय में स्वच्छता अभियान रैली, 220 विद्यार्थियों ने लिया भाग

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झारेड़ा में लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के ‘रोड टू स्कूल’ प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वच्छता अभियान की रैली का आयोजन किया गया। इस जागरूकता रैली में कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 220 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी गई। पूरे विद्यालय स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। रैली में जूनियर ऑफिसर राजेंद्र सिंह चौधरी डूमेडा तथा ऑफिसर राकेश चौधरी व पीटीआई अजीत सिंह जादोन ने बच्चों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताया और पानी के सदुपयोग का संदेश दिया।
RTS प्रोजेक्ट मैनेजर रवि चौहान और राकेश भालका ने बच्चों को साफ-सफाई से जुड़ी आदतों को अपनाने, हाथ धोने, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने तथा बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की गई। इस अवसर पर बच्चों ने स्वच्छता से जुड़े नारों के माध्यम से आमजन को भी जागरूक किया। कार्यक्रम का समापन स्वच्छ व स्वस्थ जीवन का संकल्प दिलाकर किया गया।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग