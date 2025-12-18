नीमराणा में गेस्ट हाउस में लगी आग, एक युवक की मौत, चार झुलसे

सभी को तत्काल नीमराणा के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से पिंटू कुमार की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल बहरोड़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जगदीश की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर रेफर किया गया है। गोविंद और गोपी सोनी का उपचार नीमराणा के निजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। मृतक का शव जिला अस्पताल बहरोड़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा।