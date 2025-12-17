अलावड़ा में रामगढ़ विधानसभा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ, 15 टीमें ले रही भाग

कस्बा अलावड़ा स्थित पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर रामगढ़ विधानसभा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक सुखवंत सिंह ने बल्लेबाजी कर एवं फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में सरपंच जुम्मा खान ने विधायक का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी और ग्रामीण उपस्थित रहे।
विधायक सुखवंत सिंह ने संबोधित करते हुए बताया कि केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की पहल पर अलवर लोकसभा क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष सांसद खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को सामने लाना और युवाओं को खेलों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अवसर मिल रहा है।
विधायक ने खिलाड़ियों की हौसला-अफजाई करते हुए खेल भावना से खेलने का आह्वान किया तथा सांसद खेल उत्सव के माध्यम से साईं प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सांसद भूपेंद्र यादव का आभार जताया। प्रतियोगिता में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 15 टीमों ने पंजीकरण कराया है। विजेता टीम को अलवर में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। पहले दिन उद्घाटन मुकाबले में सादनका बास ने हसनपुर को हराया। दूसरे मैच में नौगांवा ने सैयद खेड़ली को पराजित किया, जबकि तीसरे मुकाबले में बगड़ राजपूत ने मालपुर पर जीत दर्ज की।
