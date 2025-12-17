अलावड़ा में रामगढ़ विधानसभा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ, 15 टीमें ले रही भाग



विधायक ने खिलाड़ियों की हौसला-अफजाई करते हुए खेल भावना से खेलने का आह्वान किया तथा सांसद खेल उत्सव के माध्यम से साईं प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सांसद भूपेंद्र यादव का आभार जताया। प्रतियोगिता में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 15 टीमों ने पंजीकरण कराया है। विजेता टीम को अलवर में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। पहले दिन उद्घाटन मुकाबले में सादनका बास ने हसनपुर को हराया। दूसरे मैच में नौगांवा ने सैयद खेड़ली को पराजित किया, जबकि तीसरे मुकाबले में बगड़ राजपूत ने मालपुर पर जीत दर्ज की।