Alwar Crime: मां की जगह परीक्षा देने पहुंची नाबालिग बेटी, डमी अभ्यर्थी पर हुआ शक तो ऐसे पकड़ा गया बड़ा फर्जीवाड़ा

कॉलेज के केंद्राधीक्षक राजेश कुमार ने इस संबंध में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग लड़की को अपनी हिरासत में लिया और थाने ले आई। पुलिस ने परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि यह गंभीर मामला है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।