17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar Crime: मां की जगह परीक्षा देने पहुंची नाबालिग बेटी, डमी अभ्यर्थी पर हुआ शक तो ऐसे पकड़ा गया बड़ा फर्जीवाड़ा

Dummy Candidate In LLB Semester Exam: सदर थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि परीक्षा चल रही थी, तभी कॉलेज टीम को एक नाबालिग लड़की पर शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई, तोउसने बताया कि वह मां की जगह परीक्षा देने आई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Dec 17, 2025

exam

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Minor Daughter Gave Exam In Mother's Place: बहरोड़ के सदर थाना क्षेत्र के भीटेड़ा गांव स्थित बाबा खेतानाथ महिला कॉलेज में LLB द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की को अपनी मां की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कॉलेज प्रशासन की सतर्कता के चलते यह फर्जीवाड़ा सामने आया जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया।

परीक्षा के दौरान स्टाफ को हुआ शक

कॉलेज में एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कॉलेज स्टाफ को एक परीक्षार्थी के व्यवहार और उम्र को लेकर संदेह हुआ। स्टाफ ने जब छात्रा से पूछताछ की तो उसके जवाब संतोषजनक नहीं लगे। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।

मां की जगह दे रही थी परीक्षा

कड़ी पूछताछ के दौरान नाबालिग लड़की ने स्वीकार किया कि वह अपनी मां की जगह परीक्षा देने आई थी। उसने बताया कि उसकी मां एलएलबी की छात्रा है, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा देने नहीं आ सकी। इसके बाद मां की जगह बेटी को परीक्षा देने के लिए भेज दिया गया। यह सुनते ही कॉलेज प्रशासन ने तुरंत परीक्षा रोकते हुए मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

कॉलेज के केंद्राधीक्षक राजेश कुमार ने इस संबंध में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग लड़की को अपनी हिरासत में लिया और थाने ले आई। पुलिस ने परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि यह गंभीर मामला है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: पति के अवैध संबंध से परेशान थी पत्नी, 15 लाख में दी महिला डॉक्टर की सुपारी, इस वजह से बच गई जान
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 10:01 am

Published on:

17 Dec 2025 10:00 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Crime: मां की जगह परीक्षा देने पहुंची नाबालिग बेटी, डमी अभ्यर्थी पर हुआ शक तो ऐसे पकड़ा गया बड़ा फर्जीवाड़ा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: शादीशुदा बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि तो रो पड़ा हर कोई, किया ऐसा काम कि अब दूसरों की जिंदगी होगी रोशन

Alwar Inspirational Daughter
अलवर

Rajasthan Accident: राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जले

Road-Accident-on-Delhi-Mumbai-Expressway
अलवर

छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा मारपीट व दस्तार से छेड़छाड़ किए जाने की घटना को लेकर की बैठक 

अलवर

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारम्भ

अलवर

अलवर मिनी सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.