Alwar Crime: मां की जगह परीक्षा देने पहुंची नाबालिग बेटी, डमी अभ्यर्थी पर हुआ शक तो ऐसे पकड़ा गया बड़ा फर्जीवाड़ा

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Minor Daughter Gave Exam In Mother's Place: बहरोड़ के सदर थाना क्षेत्र के भीटेड़ा गांव स्थित बाबा खेतानाथ महिला कॉलेज में LLB द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की को अपनी मां की जगह परीक्षा देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कॉलेज प्रशासन की सतर्कता के चलते यह फर्जीवाड़ा सामने आया जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया।
कॉलेज में एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कॉलेज स्टाफ को एक परीक्षार्थी के व्यवहार और उम्र को लेकर संदेह हुआ। स्टाफ ने जब छात्रा से पूछताछ की तो उसके जवाब संतोषजनक नहीं लगे। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।
कड़ी पूछताछ के दौरान नाबालिग लड़की ने स्वीकार किया कि वह अपनी मां की जगह परीक्षा देने आई थी। उसने बताया कि उसकी मां एलएलबी की छात्रा है, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा देने नहीं आ सकी। इसके बाद मां की जगह बेटी को परीक्षा देने के लिए भेज दिया गया। यह सुनते ही कॉलेज प्रशासन ने तुरंत परीक्षा रोकते हुए मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दी।
कॉलेज के केंद्राधीक्षक राजेश कुमार ने इस संबंध में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग लड़की को अपनी हिरासत में लिया और थाने ले आई। पुलिस ने परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि यह गंभीर मामला है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
