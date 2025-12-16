छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा मारपीट व दस्तार से छेड़छाड़ किए जाने की घटना को लेकर की बैठक 

तिजारा क्षेत्र के लुहादेरा स्थित राजकीय विद्यालय में 11वीं कक्षा के छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा मारपीट करने तथा उसकी दस्तार से छेड़छाड़ किए जाने की घटना को लेकर सिख समुदाय में गहरा रोष व्याप्त है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को ग्राम रामबास झोपड़ी में सिख समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए।
बैठक में वक्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे छात्र के सम्मान और धार्मिक आस्था पर सीधा हमला बताया। सिख समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि दस्तार सिख धर्म की पहचान और सम्मान का प्रतीक है, इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से दोषी शिक्षिका के खिलाफ शीघ्र व कठोर कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
इस अवसर पर संघ चालक राजस्थान सरदार महेंद्र सिंह मग्गू ने कहा कि विद्यालय जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की घटना अत्यंत निंदनीय है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। जिला संचालक विपिन चौधरी एवं अनिल गुप्ता ने भी पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील की। बैठक के अंत में सिख समाज ने एकजुट होकर चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
