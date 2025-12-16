छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा मारपीट व दस्तार से छेड़छाड़ किए जाने की घटना को लेकर की बैठक 



इस अवसर पर संघ चालक राजस्थान सरदार महेंद्र सिंह मग्गू ने कहा कि विद्यालय जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की घटना अत्यंत निंदनीय है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। जिला संचालक विपिन चौधरी एवं अनिल गुप्ता ने भी पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील की। बैठक के अंत में सिख समाज ने एकजुट होकर चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।