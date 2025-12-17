17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: शादीशुदा बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि तो रो पड़ा हर कोई, किया ऐसा काम कि अब दूसरों की जिंदगी होगी रोशन

Inspirational Story: अलवर में एक बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी और उनके नेत्रदान से जरूरतमंदों की जिंदगी रोशन करने का काम किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Dec 17, 2025

Alwar Inspirational Daughter

पिता को मुखाग्नि देती बेटी (फोटो: पत्रिका)

Married Daughter Lit Funeral Pyre Of Father: समाज में बदलती सोच और बेटियों की बढ़ती भूमिका का एक प्रेरणादायक उदाहरण अलवर शहर में देखने को मिला। विवेकानंद नगर निवासी सुनीता ने अपने पिता के निधन के बाद न केवल उन्हें मुखाग्नि दी, बल्कि उनके नेत्रदान कर समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दिया। इस दौरान श्मशान घाट पर मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया।

शादीशुदा बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि

पिता लक्ष्मीसिंह शर्मा का अंतिम संस्कार भूरासिद्ध श्मशान घाट में किया गया। परंपरागत रूप से यह जिम्मेदारी बेटे द्वारा निभाई जाती रही है, लेकिन इस बार शादीशुदा बेटी सुनीता ने आगे बढ़कर अपने पिता को मुखाग्नि दी। पिता को मुखाग्नि देते समय उनके भतीजे अंकुर शर्मा ने भी सुनीता का सहयोग किया। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।

नेत्रदान कर कायम की मिसाल

अंतिम संस्कार से पहले सुनीता और उनके परिवार ने पिता के नेत्रदान का निर्णय लिया। इस निर्णय से दो जरूरतमंद लोगों को नई दृष्टि मिलने की उम्मीद है। परिवार ने बताया कि लक्ष्मीसिंह शर्मा जीवन भर सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे।

बीमारी के चलते हुआ था निधन

सुनीता के पति डॉ. शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि लक्ष्मीसिंह शर्मा अलवर स्थित अपने निवास पर ही रह रहे थे और बीमारी के चलते उनका निधन हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों की बड़ी संख्या मौजूद रही। लोगों ने बेटी द्वारा मुखाग्नि देने और नेत्रदान जैसे निर्णय की सराहना की।

ये भी पढ़ें

Rarest Of Rare Crime 2025: जंगल में रिलेशन बना रहा था कपल, तांत्रिक ने दोनों को फेविक्विक डालकर चिपकाया और फिर…
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 10:55 am

Published on:

17 Dec 2025 10:53 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: शादीशुदा बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि तो रो पड़ा हर कोई, किया ऐसा काम कि अब दूसरों की जिंदगी होगी रोशन

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar Crime: मां की जगह परीक्षा देने पहुंची नाबालिग बेटी, डमी अभ्यर्थी पर हुआ शक तो ऐसे पकड़ा गया बड़ा फर्जीवाड़ा

exam
अलवर

Rajasthan Accident: राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जले

Road-Accident-on-Delhi-Mumbai-Expressway
अलवर

छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा मारपीट व दस्तार से छेड़छाड़ किए जाने की घटना को लेकर की बैठक 

अलवर

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारम्भ

अलवर

अलवर मिनी सचिवालय को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.