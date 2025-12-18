Alwar News: नौ वर्षीय छात्रा का शव झाड़ियों में मिला, पुलिस मामले की जांच में जुटी  

सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में पुलिस पारिवारिक स्थिति सहित सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतका की मां घरेलू विवादों के चलते अपने पीहर थानागाजी में रहती है। निधि चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थी।