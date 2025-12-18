18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

दिल दहला देने वाला हादसा: एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में जिंदा जले 3 युवक, सीट पर चिपक गए शव, मंजर देख कांप उठी रूह

Rajasthan Road Accident: पिकअप का एक गेट नहीं खुला। दूसरे गेट से चालक तो निकल गया, अन्य लोग अंदर ही फंसे रहे गए।

3 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Dec 18, 2025

alwar-accident

जिंदा जले तीन युवक और क्षतिग्रस्त पिकअप। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर रात करीब एक बजे किसी अज्ञात वाहन से टकराने के बाद एक पिकअप गाड़ी में आग लग गई। पिकअप में सवार तीन युवक जिंदा जल गए। चालक की हालत भी गंभीर है, उसे जयपुर रेफर किया गया है। यह हादसा रैणी क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिलर नंबर 131.5 के पास हुआ।

पुलिस के अनुसार हरियाणा के झज्जर से जयपुर होते हुए मध्यप्रदेश जा रही एक पिकअप किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहित शर्मा (30) निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र (22) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम (28) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसा इतना जबदरस्त था कि अज्ञात वाहन से टकराने के बाद पिकअप में भीषण आग लग गई और तीन युवक जिंदा जल गए। सीट पर ही शव चिपके रह गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ऐसा मंजर देख हर किसी की रूह कांप उठी।

हादसे में घायल चालक की पहचान झज्जर (हरियाणा) निवासी हन्नी (28) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। एक मृतक के परिजन शाम को रैणी अस्पताल पहुंचे गए।

दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है। एक व्यक्ति जो कि पिकअप का चालक है, वही जिंदा बचा है। उसके बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
-राजपाल सिंह, थानाप्रभारी रैणी

इनसाइड स्टोरी

1. किसी बड़े वाहन से टकराई पिकअप: पुलिस का कहना है कि पिकअप गाड़ी किसी बड़े वाहन से टकराई है। टक्कर से पिकअप का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इसके बाद इसमें आग लग गई। पिकअप का एक गेट नहीं खुला। दूसरे गेट से चालक तो निकल गया, अन्य लोग अंदर ही फंसे रहे गए।

2. वेल्डिंग का काम करते थे: पिकअप में सवार सभी लोग हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के जजोरखेड़ी से रवाना हुए थे। पिकअप में सवार दीपेन्द्र व पदम वेल्डिंग का काम करते थे। काम पूरा होने के बाद घर लौट रहे थे, पीछे सामान रखा हुआ था।

3. मोहित को अपने साथ लाया था ड्राइवर हन्नी: रैणी थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि पिकअप चालक हन्नी और मोहित जजोरखेड़ी गांव के निवासी हैं। दीपेन्द्र व पदम ने पिकअप किराए पर ली थी। मध्यप्रदेश से अकेले न लौटना पड़े, इसलिए हन्नी ने मोहित को भी अपने साथ ले लिया था। मोहित की बहन की अगले महीने शादी होने वाली है।

4. पिकअप चालक जबड़ा टूटा, रीढ की हड्डी में फ्रेक्चर: पुलिस के अनुसार पिकअप चालक हन्नी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका जबड़ा टूट गया। रीढ की हड्डी में फ्रेक्चर आया है। चेहरे पर चोटें लगी हैं। फिलहाल वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसकी स्थिति सामान्य होने पर ही हादसे के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी।

5. मोहित के परिजनों ने कहा-सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाओ: हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक मोहित के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों ने पुलिस से कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि पिकअप गाड़ी किस वाहन से टकराई। हमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाओ। इस पर जब पुलिस ने जांच की तो घटनास्थल के आसपास एक्सप्रेस-वे पर लगे 11 में से 8 सीसीटीवी कैमरे बंद मिले।

आग लगने का कारण

पिकअप में एक बाइक, फोम के गद्दे व एक छोटा गैस सिलेंडर सहित कई औजार रखे हुए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही पिकअप किसी वाहन से टकराई, वैसे ही गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया।

पहले भी हो चुके हादसे

-14 दिसंबर: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में इंदपुर गांव के पास एक कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार श्योपुर (मध्यप्रदेश) के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगेलाल फौजी सहित चार लोग घायल हो गए। सभी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में शामिल होकर मध्यप्रदेश लौट रहे थे।

-15 दिसंबर: दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेव-वे पर हरियाणा के नूंह जिले में घने कोहरे के चलते दो डंपर सहित 10-12 वाहन टकरा गए। हादसे में अलवर निवासी सीआइएसएफ इंस्पेक्टर सहित दो जनों की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Govt: सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए राहत भरी खबर, अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव
जयपुर
Rajasthan government employees get big relief now they will not have to take departmental NOC

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 12:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल दहला देने वाला हादसा: एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में जिंदा जले 3 युवक, सीट पर चिपक गए शव, मंजर देख कांप उठी रूह

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीमराणा में गेस्ट हाउस में लगी आग, एक युवक की मौत, चार झुलसे

अलवर

बानसूर में बड़ी चोरी की वारदात, 20 लाख के आभूषण व 2 लाख की नकदी चोरी

अलवर

घर के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने की फायरिंग, दहशत का माहौल

अलवर

अलवर में ज्वेलर्स की दुकान का शटर काटकर 17 लाख की चोरी

अलवर

अलावड़ा में रामगढ़ विधानसभा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ, 15 टीमें ले रही भाग

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.