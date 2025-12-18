दिल दहला देने वाला हादसा: एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में जिंदा जले 3 युवक, सीट पर चिपक गए शव, मंजर देख कांप उठी रूह

जिंदा जले तीन युवक और क्षतिग्रस्त पिकअप। फोटो: पत्रिका
अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार देर रात करीब एक बजे किसी अज्ञात वाहन से टकराने के बाद एक पिकअप गाड़ी में आग लग गई। पिकअप में सवार तीन युवक जिंदा जल गए। चालक की हालत भी गंभीर है, उसे जयपुर रेफर किया गया है। यह हादसा रैणी क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिलर नंबर 131.5 के पास हुआ।
पुलिस के अनुसार हरियाणा के झज्जर से जयपुर होते हुए मध्यप्रदेश जा रही एक पिकअप किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहित शर्मा (30) निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र (22) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम (28) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसा इतना जबदरस्त था कि अज्ञात वाहन से टकराने के बाद पिकअप में भीषण आग लग गई और तीन युवक जिंदा जल गए। सीट पर ही शव चिपके रह गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ऐसा मंजर देख हर किसी की रूह कांप उठी।
हादसे में घायल चालक की पहचान झज्जर (हरियाणा) निवासी हन्नी (28) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। एक मृतक के परिजन शाम को रैणी अस्पताल पहुंचे गए।
दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है। एक व्यक्ति जो कि पिकअप का चालक है, वही जिंदा बचा है। उसके बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
-राजपाल सिंह, थानाप्रभारी रैणी
1. किसी बड़े वाहन से टकराई पिकअप: पुलिस का कहना है कि पिकअप गाड़ी किसी बड़े वाहन से टकराई है। टक्कर से पिकअप का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इसके बाद इसमें आग लग गई। पिकअप का एक गेट नहीं खुला। दूसरे गेट से चालक तो निकल गया, अन्य लोग अंदर ही फंसे रहे गए।
2. वेल्डिंग का काम करते थे: पिकअप में सवार सभी लोग हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ तहसील के जजोरखेड़ी से रवाना हुए थे। पिकअप में सवार दीपेन्द्र व पदम वेल्डिंग का काम करते थे। काम पूरा होने के बाद घर लौट रहे थे, पीछे सामान रखा हुआ था।
3. मोहित को अपने साथ लाया था ड्राइवर हन्नी: रैणी थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि पिकअप चालक हन्नी और मोहित जजोरखेड़ी गांव के निवासी हैं। दीपेन्द्र व पदम ने पिकअप किराए पर ली थी। मध्यप्रदेश से अकेले न लौटना पड़े, इसलिए हन्नी ने मोहित को भी अपने साथ ले लिया था। मोहित की बहन की अगले महीने शादी होने वाली है।
4. पिकअप चालक जबड़ा टूटा, रीढ की हड्डी में फ्रेक्चर: पुलिस के अनुसार पिकअप चालक हन्नी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका जबड़ा टूट गया। रीढ की हड्डी में फ्रेक्चर आया है। चेहरे पर चोटें लगी हैं। फिलहाल वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसकी स्थिति सामान्य होने पर ही हादसे के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी।
5. मोहित के परिजनों ने कहा-सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाओ: हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक मोहित के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों ने पुलिस से कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि पिकअप गाड़ी किस वाहन से टकराई। हमें सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाओ। इस पर जब पुलिस ने जांच की तो घटनास्थल के आसपास एक्सप्रेस-वे पर लगे 11 में से 8 सीसीटीवी कैमरे बंद मिले।
पिकअप में एक बाइक, फोम के गद्दे व एक छोटा गैस सिलेंडर सहित कई औजार रखे हुए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही पिकअप किसी वाहन से टकराई, वैसे ही गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया।
-14 दिसंबर: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में इंदपुर गांव के पास एक कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार श्योपुर (मध्यप्रदेश) के कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगेलाल फौजी सहित चार लोग घायल हो गए। सभी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में शामिल होकर मध्यप्रदेश लौट रहे थे।
-15 दिसंबर: दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेव-वे पर हरियाणा के नूंह जिले में घने कोहरे के चलते दो डंपर सहित 10-12 वाहन टकरा गए। हादसे में अलवर निवासी सीआइएसएफ इंस्पेक्टर सहित दो जनों की मौत हो गई।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग