दिल दहला देने वाला हादसा: एक्सप्रेस-वे पर पिकअप में जिंदा जले 3 युवक, सीट पर चिपक गए शव, मंजर देख कांप उठी रूह

पुलिस के अनुसार हरियाणा के झज्जर से जयपुर होते हुए मध्यप्रदेश जा रही एक पिकअप किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहित शर्मा (30) निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र (22) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम (28) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसा इतना जबदरस्त था कि अज्ञात वाहन से टकराने के बाद पिकअप में भीषण आग लग गई और तीन युवक जिंदा जल गए। सीट पर ही शव चिपके रह गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ऐसा मंजर देख हर किसी की रूह कांप उठी।