अलवर में ज्वेलर्स की दुकान का शटर काटकर 17 लाख की चोरी



कृतिका ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि वह रोजाना की तरह रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी दुकानदार के जरिए चोरी की सूचना मिली। घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा।