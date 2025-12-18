अलवर में ज्वेलर्स की दुकान का शटर काटकर 17 लाख की चोरी

फोटो - इस दुकान में हुई है चोरी
अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में रामनगर कॉलोनी स्थित कृतिका ज्वेलर्स में चोरों ने देर रात दुकान का शटर काटकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। घटना का खुलासा सुबह उस समय हुआ, जब पड़ोसी दुकानदार की नजर दुकान के टूटे हुए शटर पर पड़ी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना दुकान मालिक को दी।
सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी दिनेश चंद मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। दुकानदार के अनुसार चोर दुकान से करीब 70 ग्राम सोना और लगभग 4.5 किलोग्राम चांदी चोरी कर ले गए। चोरी गए आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपये बताई जा रही है।
कृतिका ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि वह रोजाना की तरह रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह पड़ोसी दुकानदार के जरिए चोरी की सूचना मिली। घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग