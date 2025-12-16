Rarest Of Rare Crime 2025: जंगल में रिलेशन बना रहा था कपल, तांत्रिक ने दोनों को फेविक्विक डालकर चिपकाया और फिर…

पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक भालेश को फरार होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस जघन्य मामले में कोर्ट ने जल्द सुनवाई करते हुए अप्रैल 2025 में अपना फैसला सुनाया। सजा सुनाने वाले जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस तरह की वीभत्स और क्रूर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। तांत्रिक भालेश को उम्रकैद की सज़ा के साथ.साथ चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भी स्थापित किया कि अंधविश्वास और अवैध संबंधों की आड़ में की गई क्रूरता को देश का कानून बर्दाश्त नहीं करेगा।