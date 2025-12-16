16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rarest Of Rare Crime 2025: जंगल में रिलेशन बना रहा था कपल, तांत्रिक ने दोनों को फेविक्विक डालकर चिपकाया और फिर…

Rarest of Rare Crime 2025: इस वीभत्स घटना ने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया था। वर्ष 2025 के अप्रैल महीने में कोर्ट ने इस मामले के दोषी तांत्रिक भालेश को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जो न्यायपालिका की सख्ती को दर्शाता है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 16, 2025

Couple Demo Pic

Udaipur Feviquick Murder Case: इस साल देश को दहला देने वाले जघन्य अपराधों की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर जिले में ढाई साल पहले हुए डबल मर्डर केस का फैसला हमेशा याद रखा जाएगा। नवंबर 2022 में हुई इस वीभत्स घटना ने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया था। वर्ष 2025 के अप्रैल महीने में कोर्ट ने इस मामले के दोषी तांत्रिक भालेश को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जो न्यायपालिका की सख्ती को दर्शाता है।

क्रूरता की हद, फेविक्विक से चिपकाकर की गई हत्या

यह मामला तब सामने आया जब एक सरकारी स्कूल के शिक्षक राहुल और एक महिला सोनू के नग्न शव उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के जंगल में पाए गए थे। पुलिस जांच में तांत्रिक भालेश की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ, उसने सभी को चौंका दिया। पुलिस के अनुसार भालेश का सोनू कंवर के साथ पांच साल से संबंध था। लेकिन जब सोनू राहुल के संपर्क में आई, तो भालेश ने दोनों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने राहुल और सोनू को जंगल में सुलह करने के बहाने बुलाया और वहाँ संबंध बनाने के लिए उकसाया।

हैरान करने वाला था दरिंदगी का तरीका

भालेश ने दोनों को रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली थी और दोनों को मारने का तरीका सबसे वीभत्स था। दोनों को जंगल में भालेश ने बातचीत करने के लिए बुलाया और फिर वहीं दोनो को संबंध बनाने के लिए कहा। संबंध बनाते समय भालेश ने अपने झोले से फेविक्विक का डिब्बा निकाला और दोनों के शरीर पर डाल दिया, जिससे वे एक.दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। इसके बाद चीखते हुए कपल पर तांत्रिक ने चाकू और पत्थर से वार कर बेहद निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फ़ैसला

पुलिस ने समय पर कार्रवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक भालेश को फरार होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस जघन्य मामले में कोर्ट ने जल्द सुनवाई करते हुए अप्रैल 2025 में अपना फैसला सुनाया। सजा सुनाने वाले जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस तरह की वीभत्स और क्रूर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। तांत्रिक भालेश को उम्रकैद की सज़ा के साथ.साथ चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भी स्थापित किया कि अंधविश्वास और अवैध संबंधों की आड़ में की गई क्रूरता को देश का कानून बर्दाश्त नहीं करेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: अब वो नहीं आएगी, हम खुशी से रहेंगे… पत्नी का Murder कर प्रेमिका से रिलेशन बनाने के बाद पति बोला… लेकिन
उदयपुर
Lover

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 11:21 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rarest Of Rare Crime 2025: जंगल में रिलेशन बना रहा था कपल, तांत्रिक ने दोनों को फेविक्विक डालकर चिपकाया और फिर…

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Tourism: उदयपुर को क्यों कहा जाता है दुनिया का खूबसूरत शहर, इस वजह से यहां बार-बार आना चाहते हैं पर्यटक

beautiful udaipur city
Patrika Special News

Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, उत्तरी राजस्थान में होगी सीजन की पहली मावठ, प्रदेश में बढ़ेगी सर्दी

Weather Update Western Disturbance change weather northern Rajasthan season first winter rain cold will intensify in state
उदयपुर

उदयपुर जिले में भीषण हादसा: 6 वाहन आपस में भिड़े, चार लोगों की मौके पर मौत, कई घायल

Udaipur Accident
उदयपुर

उदयपुर में बिछ रहा सड़कों का जाल, बलीचा तिराहा पर हो रही री-इंजीनियरिंग, जाम से मिलेगी मुक्ति

Udaipur Road Network Expands
उदयपुर

उदयपुर: नाबालिग लड़की की रील से मचा हड़कंप, विषाक्त पदार्थ पीते सोशल मीडिया पर की अपलोड, पुलिस की सजगता से बची जान

Rajasthan Crime
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.