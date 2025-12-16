मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा… हॉटस्पॉट मांगने वाला अनजान शख्स खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे

तरीका बहुत साधारण होता है- कोई अनजान व्यक्ति पास आकर कहता है कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, आप हॉटस्पॉट दे दीजिए, रिचार्ज करना है। जैसे ही मदद के लिए हॉटस्पॉट ऑन करते हैं आपका मोबाइल उसी समय साइबर अटैक के खतरे में आ जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता।