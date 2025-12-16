16 दिसंबर 2025,

उदयपुर

मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा… हॉटस्पॉट मांगने वाला अनजान शख्स खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे

Cyber Crime: साधारण से तरीके से होने वाले फ्रॉड से आगाह करते हुए राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 16, 2025

Cyber Crime: साइबर फ्रॉड के नित नए तरीकों में ठग मोबाइल हॉटस्पॉट फ्रॉड का नया पैंतरा अपना रहे हैं। साधारण से तरीके से होने वाले फ्रॉड से आगाह करते हुए राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि आपकी एक छोटी-सी सावधानी बड़ी साइबर ठगी से बचा सकती है।

राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर खतरों के प्रति समय-समय पर आगाह किया जाता है, इसके बावजूद साइबर ठगी की घटनाएं कम नहीं हो रही है। इसकी वजह साइबर एजुकेशन की कमी, लापरवाही और लालच है। कई मामलों में सहानुभूति का शिकार भी हो जाते हैं, जिनके प्रति सावधान रहने की जरुरत है।

ऐसे की जाती है ठगी

तरीका बहुत साधारण होता है- कोई अनजान व्यक्ति पास आकर कहता है कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, आप हॉटस्पॉट दे दीजिए, रिचार्ज करना है। जैसे ही मदद के लिए हॉटस्पॉट ऑन करते हैं आपका मोबाइल उसी समय साइबर अटैक के खतरे में आ जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता।

कैसे होता है अटैक?

  • जैसे ही आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट ठग के मोबाइल से कनेक्ट होता है, दोनों एक ही नेटवर्क पर आ जाते हैं।
  • इस स्थिति में ठग आपके मोबाइल में मालवेयर डाल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ब्लूटूथ से फाइल भेजी जाती थी।
  • फर्क यह है कि यहां वो फोटो, वीडियो नहीं, बल्कि हैकिंग प्रोग्राम भेजता है, जो बिना दिखाई दिए इंस्टॉल हो जाता है।
  • मालवेयर आ गया तो आपके मोबाइल की कॉल, मैसेज, ओटीपी, बैंकिंग ऐप आदि पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में चला जाता है।

ऐसे सुरक्षित रखें अपने मोबाइल को

  • हॉटस्पॉट हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा जाना चाहिए।
  • अनजान को किसी भी परिस्थिति में हॉटस्पॉट नहीं दें।
  • हॉटस्पॉट का उपयोग न हो तो इसे तुरंत बंद कर दें।
  • ब्लूटूथ भी बिना जरुरत के हमेशा बंद ही रखा जाए।
  • सार्वजनिक जगहों पर विशेषतौर पर सतर्कता बरतें।

एम-कवच 2: मोबाइल की सुरक्षा अपने हाथ

मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किया गया एम-कवच2 आपके मोबाइल को वायरस, मालवेयर, अनचाहे कॉल, एसएमएस और डेटा चोरी जैसे साइबर खतरों से बचाए रखता है। अपनी डिजिटल सेफ्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए एम-कवच2 सरकारी ऐप बेहतर काम करता है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

