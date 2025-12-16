मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा… हॉटस्पॉट मांगने वाला अनजान शख्स खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे

Cyber Crime: साइबर फ्रॉड के नित नए तरीकों में ठग मोबाइल हॉटस्पॉट फ्रॉड का नया पैंतरा अपना रहे हैं। साधारण से तरीके से होने वाले फ्रॉड से आगाह करते हुए राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि आपकी एक छोटी-सी सावधानी बड़ी साइबर ठगी से बचा सकती है।
राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर खतरों के प्रति समय-समय पर आगाह किया जाता है, इसके बावजूद साइबर ठगी की घटनाएं कम नहीं हो रही है। इसकी वजह साइबर एजुकेशन की कमी, लापरवाही और लालच है। कई मामलों में सहानुभूति का शिकार भी हो जाते हैं, जिनके प्रति सावधान रहने की जरुरत है।
तरीका बहुत साधारण होता है- कोई अनजान व्यक्ति पास आकर कहता है कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, आप हॉटस्पॉट दे दीजिए, रिचार्ज करना है। जैसे ही मदद के लिए हॉटस्पॉट ऑन करते हैं आपका मोबाइल उसी समय साइबर अटैक के खतरे में आ जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता।
मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किया गया एम-कवच2 आपके मोबाइल को वायरस, मालवेयर, अनचाहे कॉल, एसएमएस और डेटा चोरी जैसे साइबर खतरों से बचाए रखता है। अपनी डिजिटल सेफ्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए एम-कवच2 सरकारी ऐप बेहतर काम करता है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
