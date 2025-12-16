Manju Lata Meena: पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा आखिर क्यों आई डिप्रेशन में? जानें कारण

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली में जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने पीएम मोदी के खिलाफ दिए नारे पर कहा कि इस बारे में माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। अपने बयान पर कायम रहते हुए उन्होने कहा कि वोट चोरी से जनता आक्रोशित है और चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर चल रहा है, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता।