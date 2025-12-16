16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Manju Lata Meena: पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा आखिर क्यों आई डिप्रेशन में? जानें कारण

Manju Lata Meena: दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाने पर रातोंरात सुर्खियों में आई जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा डिप्रेशन में आ गई हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को उनके इस नारे को हाइप देने की बजाय अन्य कई प्रमुख मुद्दों का उठाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 16, 2025

जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा, फोटो एक्स हैंडल

Manju Lata Meena: जयपुर।दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाने पर रातोंरात सुर्खियों में आई जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा अब डिप्रेशन में आ गई हैं। राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में उन्होने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उनके इस नारे को हाइप देने की बजाय अन्य कई प्रमुख मुद्दों का उठाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

महज 10 साल पहले वर्ष 2015 में कांग्रेस में शामिल हुईं और साधारण ​दिखने वाली महिला ने ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद वार्ड सह-सचिव से लेकर महिला कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष पद की बागडोर संभाली। नौ साल में दूसरी बार पार्टी ने उन्हे फिर से शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। जानिए पूरा मामला…

जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा से सवाल जवाब

Q: विवादास्पद बयान पर आपकी क्या राय है?

जवाब: मुझे जो ​ठीक लगा वहीं मैंने कहा ​है। इस बारे में माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।

Q: कांग्रेस पार्टी का इस बारे में क्या स्टैंड है?

जवाब: पार्टी में मेरे नारे को लेकर कोई विरोध नहीं है।

Q: क्या अन्य मुद्दे भी सरकार के समक्ष उठाने चाहिए?

जवाब: मेरी पार्टी ही शहर के प्रमुख जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रही है। सांगानेर क्षेत्र की 86 कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए।

Q: दिल्ली रैली के बाद अब आगे की क्या रणनीति है?

जवाब: देखिए अभी तो मैं खुद डिप्रेशन में आ गई हूं। तमाम मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं। अब कुछ दिन इस सबसे दूर रहूंगी और उसके बाद पार्टी के कामकाज और मेरे सोशल मीडिया के काम को संभालना है।

सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में निवास

दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाने वाली जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के गोविंद नगर खोखावास की रहने वाली है। मंजूलता कांग्रेस से वर्ष 2014-15 में जुड़ीं और ब्लॉक अध्यक्ष से वार्ड सह-सचिव तक का सफर तय करने के बाद जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली।

जयपुर शहर अध्यक्ष की 9 साल में दूसरी बार जिम्मेदारी

मंजूलता मीणा जयपुर में सबसे सक्रिय महिला कांग्रेस नेता बताया जाता है। जो दूसरी बार जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। साल 2017 में कांग्रेस पार्टी ने मंजू लता मीणा को संगठन के प्रति कम को देखते हुए कार्यकर्ताओं की पसंद पर महिला कांग्रेस जयपुर शहर के अध्यक्ष बनाया था और दोबारा साल 2025 में मंजू लता मीणा को फिर से जिम्मेदारी मिली है।

बयान पर अब भी कायम

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली में जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने पीएम मोदी के खिलाफ दिए नारे पर कहा कि इस बारे में माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। अपने बयान पर कायम रहते हुए उन्होने कहा कि वोट चोरी से जनता आक्रोशित है और चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर चल रहा है, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 01:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Manju Lata Meena: पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा आखिर क्यों आई डिप्रेशन में? जानें कारण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण जेडीए, नगर नगर , आवासन मंडल सहित कई महकमों में 'कार्यालय स्वच्छता अभियान' उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया श्रमदान। कार्यालय परिसर को स्वच्छ बनाया।

जयपुर

संगठन-सत्ता संतुलन पर भाजपा की रणनीतिक सोच

ओपिनियन

Rajasthan Drug : राजस्थान में बदल रहा नशे का ट्रेंड, नया ड्रग्स है जानलेवा, संसद में सांसदों ने जताई चिन्ता

Rajasthan drug trend changing new Drugs deadly Members of Parliament Worry in Parliament
जयपुर

‘हमारा यह सिस्टम छात्रों का मर्डर कर रहा है, व्यवस्था सुधारो सरकार’, युवा संसद में उठाए सवाल

राजस्थान विधानसभा में युवा संसद, पत्रिका फोटो
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी और टमाटर महंगे बिके, शिमला मिर्च के दामों में गिरावट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.