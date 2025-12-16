Manju Lata Meena: पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा आखिर क्यों आई डिप्रेशन में? जानें कारण

जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा, फोटो एक्स हैंडल
Manju Lata Meena: जयपुर।दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाने पर रातोंरात सुर्खियों में आई जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा अब डिप्रेशन में आ गई हैं। राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में उन्होने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उनके इस नारे को हाइप देने की बजाय अन्य कई प्रमुख मुद्दों का उठाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
महज 10 साल पहले वर्ष 2015 में कांग्रेस में शामिल हुईं और साधारण दिखने वाली महिला ने ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद वार्ड सह-सचिव से लेकर महिला कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष पद की बागडोर संभाली। नौ साल में दूसरी बार पार्टी ने उन्हे फिर से शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। जानिए पूरा मामला…
Q: विवादास्पद बयान पर आपकी क्या राय है?
जवाब: मुझे जो ठीक लगा वहीं मैंने कहा है। इस बारे में माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
Q: कांग्रेस पार्टी का इस बारे में क्या स्टैंड है?
जवाब: पार्टी में मेरे नारे को लेकर कोई विरोध नहीं है।
Q: क्या अन्य मुद्दे भी सरकार के समक्ष उठाने चाहिए?
जवाब: मेरी पार्टी ही शहर के प्रमुख जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रही है। सांगानेर क्षेत्र की 86 कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए।
Q: दिल्ली रैली के बाद अब आगे की क्या रणनीति है?
जवाब: देखिए अभी तो मैं खुद डिप्रेशन में आ गई हूं। तमाम मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं। अब कुछ दिन इस सबसे दूर रहूंगी और उसके बाद पार्टी के कामकाज और मेरे सोशल मीडिया के काम को संभालना है।
दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाने वाली जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के गोविंद नगर खोखावास की रहने वाली है। मंजूलता कांग्रेस से वर्ष 2014-15 में जुड़ीं और ब्लॉक अध्यक्ष से वार्ड सह-सचिव तक का सफर तय करने के बाद जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली।
मंजूलता मीणा जयपुर में सबसे सक्रिय महिला कांग्रेस नेता बताया जाता है। जो दूसरी बार जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। साल 2017 में कांग्रेस पार्टी ने मंजू लता मीणा को संगठन के प्रति कम को देखते हुए कार्यकर्ताओं की पसंद पर महिला कांग्रेस जयपुर शहर के अध्यक्ष बनाया था और दोबारा साल 2025 में मंजू लता मीणा को फिर से जिम्मेदारी मिली है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली में जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने पीएम मोदी के खिलाफ दिए नारे पर कहा कि इस बारे में माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। अपने बयान पर कायम रहते हुए उन्होने कहा कि वोट चोरी से जनता आक्रोशित है और चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर चल रहा है, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता।
