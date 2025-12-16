Sambhar Festival 2025: 27 से 31 दिसंबर तक सजेगी ऐतिहासिक सांभर नगरी, राजस्थान पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सांभर महोत्सव को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की परिकल्पना के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति, कला परंपराओं और विशिष्ट प्राकृतिक परिदृश्यों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सांभर महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों की श्रेणी में शामिल करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।