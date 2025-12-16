16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

Sambhar Festival 2025: 27 से 31 दिसंबर तक सजेगी ऐतिहासिक सांभर नगरी, राजस्थान पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

ऐतिहासिक और विश्वविख्यात सांभर नगरी में 27 से 31 दिसंबर तक सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। पांच दिवसीय इस आयोजन में पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का संगम देखने को मिलेगा।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 16, 2025

Sambhar Festival 2025, Sambhar Festival 2025 Date, Sambhar Festival 2025 News, Sambhar Festival 2025 Latest News, Sambhar Festival 2025 Update News, Jaipur News, Sambhar News, Rajasthan News

फाइल फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Sambhar Festival 2025 Date: ऐतिहासिक और विश्वविख्यात सांभर नगरी एक बार फिर पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का संगम बनने जा रही है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 27 से 31 दिसंबर 2025 तक सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। पांच दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य देशी-विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और अनूठी प्राकृतिक विरासत से रूबरू कराना है।

जनवरी 2024 में आयोजित सांभर महोत्सव को देशभर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, गुजरात, मध्यप्रदेश और मुंबई सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे, वहीं विदेशी सैलानियों की मौजूदगी से आयोजन को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली थी। इसी सफलता से उत्साहित होकर इस वर्ष महोत्सव को और बड़े व व्यापक स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सांभर महोत्सव को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की परिकल्पना के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति, कला परंपराओं और विशिष्ट प्राकृतिक परिदृश्यों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सांभर महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों की श्रेणी में शामिल करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं।

प्री-वेडिंग शूट का पसंदीदा स्थल

उन्होंने बताया कि सांभर साल्ट लेक अब केवल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि प्री-वेडिंग शूट, फोटोग्राफी और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। महोत्सव के दौरान झापोक, सांभर साल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर और मुख्य मेला स्थल प्रमुख गतिविधि केंद्र रहेंगे।

यह होगा आकर्षण

पांच दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक रंगों के साथ रोमांचक पर्यटन गतिविधियों का भी संगम देखने को मिलेगा। कला एवं शिल्प बाजार, स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी और फोटोग्राफी एग्जीबिशन राजस्थान की पहचान को उजागर करेंगे। आसमान में उड़ती रंग-बिरंगी पतंगें उत्सव का आकर्षण बढ़ाएंगी। वहीं पैरामोटरिंग, पैरासेलिंग, एटीवी राइड और एडवेंचर बाइक राइड्स युवाओं के लिए खास आकर्षण होंगी।

गाइडेड टूर आयोजित किए जाएंगे

प्रकृति प्रेमियों के लिए बर्ड वॉचिंग टूर, साल्ट लेक भ्रमण और नमक उत्पादन प्रक्रिया के गाइडेड टूर आयोजित किए जाएंगे। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रुचि रखने वाले पर्यटक दीपोत्सव, महाआरती और धार्मिक स्थलों की विशेष रोशनी का आनंद ले सकेंगे।

महोत्सव में लोक कलाकारों की स्ट्रीट परफॉर्मेंस, सेलेब्रिटी नाइट्स, हेरिटेज वॉक, साइक्लिंग टूर, ऊंट और घुड़सवारी तथा बच्चों के लिए विशेष किड्स जोन भी रहेगा, जिससे यह आयोजन पूरी तरह परिवारिक और सर्वसमावेशी बनेगा। पर्यटन विभाग के अनुसार सांभर महोत्सव 2025 से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राजस्थान की पहचान एक अनुभव आधारित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में और सशक्त होगी।

