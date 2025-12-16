Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी मंदिर से आई बड़ी खबर, ट्रस्ट में हुए दो फाड़, जानिए इसके पीछे की वजह

दरअसल, श्याम मंदिर ट्रस्ट के चुनाव हर पांच वर्ष में होते हैं। आगामी चुनाव को लेकर हाल ही में मंदिर के सेवक परिवार की बैठक हुई थी, जिसमें मोहन सिंह चौहान को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद ट्रस्ट ने आपसी सहमति से मेले के बाद चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इसी बीच देवस्थान विभाग ने समय पर चुनाव नहीं होने पर धारा 38 के तहत कार्रवाई करने का पत्र जारी कर दिया।