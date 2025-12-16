Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी मंदिर से आई बड़ी खबर, ट्रस्ट में हुए दो फाड़, जानिए इसके पीछे की वजह

खाटूश्यामजी मंदिर। फाइल फोटो- पत्रिका
सीकर। श्याम मंदिर खाटूश्यामजी में हुए ट्रस्ट चुनावों के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। एक गुट ने देवस्थान विभाग के नियमों और कोरम के अनुसार चुनाव कराने का दावा किया है, जबकि दूसरे गुट ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को अवैध बताया है। सोमवार को हुए चुनाव में मानवेन्द्र सिंह चौहान को फिर से मंत्री चुना गया है। शक्ति सिंह चौहान को अध्यक्ष और रविन्द्र सिंह को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
दरअसल, श्याम मंदिर ट्रस्ट के चुनाव हर पांच वर्ष में होते हैं। आगामी चुनाव को लेकर हाल ही में मंदिर के सेवक परिवार की बैठक हुई थी, जिसमें मोहन सिंह चौहान को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद ट्रस्ट ने आपसी सहमति से मेले के बाद चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इसी बीच देवस्थान विभाग ने समय पर चुनाव नहीं होने पर धारा 38 के तहत कार्रवाई करने का पत्र जारी कर दिया।
इसके बाद एक गुट ने सोमवार को चुनाव करा लिए, जबकि दूसरे गुट ने चुनाव से दूरी बनाए रखी। इस मामले को लेकर दूसरे गुट ने देवस्थान विभाग, जिला कलक्टर और उपखंड अधिकारी को शिकायत भी दी है।
धारा 38 के तहत कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया था, इसलिए चुनाव कराना जरूरी था। देवस्थान विभाग ने इसी महीने पत्र जारी कर श्याम मंदिर कमेटी को बताया था कि पिछले चुनाव का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद चुनाव कराने के लिए पत्र जारी किया गया। इसके बावजूद चुनाव नहीं हुए।
यह वीडियो भी देखें
खाटूश्यामजी मंदिर ट्रस्ट के चुनाव को लेकर देवस्थान विभाग की ओर से हाल ही में एक पत्र मिला था। विभाग ने मेले के बाद चुनाव कराने का सुझाव दिया था। सोमवार को चुनाव होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। चुनाव के लिए कोरम आवश्यक होता है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग