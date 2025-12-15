15 दिसंबर 2025,

जयपुर

Jaipur: PM मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाने वाली कांग्रेसी नेता ने कहा- माफी का सवाल ही नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाने को लेकर कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा ने एक बार फिर अपने बयान पर अड़े रहने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति है।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 15, 2025

मंजूलता मीणा। फोटो- एएनआई

जयपुर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए विवादित नारे को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। जयपुर सिटी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजूलता मीणा ने अपने हालिया बयान पर कायम रहते हुए साफ कहा है कि वह किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगी। उन्होंने न केवल अपने पहले दिए बयान को दोहराया, बल्कि इसे जनता के आक्रोश की आवाज बताया।

मंजूलता मीणा ने विवादित बयान कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आयोजित 'वोट चोर-गद्दी छोड़' रैली के दौरान दिया था। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनावों में कथित तौर पर वोटों की चोरी की जा रही है, उससे जनता में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि यह नारा उसी गुस्से की अभिव्यक्ति है और वह आज भी अपने शब्दों पर पूरी तरह अडिग हैं।

जनता में गुस्सा

मंजूलता मीणा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोटों में कथित हेराफेरी कर सत्ता हासिल की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उनके अनुसार संविधान ने नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया है, लेकिन जब उसी अधिकार को कमजोर किया जाता है तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है।

मोदी सरकार पर साधा निशाना

महिला कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों जैसे बुनियादी मुद्दों पर बात करने से बचते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में तथाकथित 'पर्ची सिस्टम' के जरिए सरकार बनाई गई है।

माफी मांगने से साफ इनकार

जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के नारे राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं, तो मंजूलता मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने दोबारा नारा दोहराते हुए कहा कि यह विपक्ष की राजनीतिक आलोचना है और जनता की भावनाओं को सामने लाने का माध्यम है। उन्होंने अंत में दो टूक कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगी, क्योंकि उनका बयान जनता के गुस्से और पीड़ा को दर्शाता है।

