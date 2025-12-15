Jaipur: PM मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाने वाली कांग्रेसी नेता ने कहा- माफी का सवाल ही नहीं

जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के नारे राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं, तो मंजूलता मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने दोबारा नारा दोहराते हुए कहा कि यह विपक्ष की राजनीतिक आलोचना है और जनता की भावनाओं को सामने लाने का माध्यम है। उन्होंने अंत में दो टूक कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगी, क्योंकि उनका बयान जनता के गुस्से और पीड़ा को दर्शाता है।