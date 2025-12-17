Rajasthan Weather Update: पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने राजस्थान में दिया डबल अलर्ट, जानें 17 से 22 दिसंबर तक का वेदर अपडेट

IMD Double Alert: बादल छंटने के बाद उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। चौबीस घंटे के दौरान दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने डबल अलर्ट देते हुए शीतलहर और घने कोहरे की संभावना जताई है। अगले तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहने के साथ सप्ताह के अंत तक सर्दी बढ़ जाएगी। दो दिन शीतलहर चलेगी लेकिन तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आएगा। गंगानगर, बीकानेर सहित सीमावर्ती जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं।