जेएलएन से टोंक रोड तक…हर चौराहा बना ‘डर का दरवाजा’

जयपुर. राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक सिर्फ वाहनों का नहीं, राहगीरों की हिम्मत का भी इम्तिहान ले रहा है। जेएलएन मार्ग से लेकर टोंक रोड तक, हर बड़े चौराहे पर पैदल यात्रियों की ‘कदमताल’ किसी जोखिम भरे खेल से कम नहीं दिखी। कहीं विद्यार्थी दौड़ते हुए सड़क पार करते नजर आए, तो कहीं लोग बीच सड़क पर ठिठककर ट्रैफिक के थमने का इंतज़ार करते दिखे। फुटओवर ब्रिज की कमी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि रोज़ाना हजारों लोग अपनी मंज़िल से पहले खतरे की रेखा पार करते हैं। राजस्थान पत्रिका टीम ने मंगलवार को शहर के वीवीआइपी रोड जेएलएन मार्ग और टोंक रोड के कुछ चौराहों पर जाकर हकीकत देखी तो सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक के साथ राहगीर 'कदमताल' करते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर मजबूरी, जल्दबाजी और डर दिखा।