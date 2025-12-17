Pali Accident: खुले बरसाती नाले ने ली प्रॉपर्टी डीलर की जान, बाइक सहित गिरने से हुई दर्दनाक मौत

मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि सड़क किनारे खुला पड़ा बरसाती नाला हादसे का मुख्य कारण है। नाला ढका नहीं गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से बाबूलाल बाइक सहित नाले में गिर गए। परिजनों का कहना है कि यदि नाला ढका होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।