Pali Accident: खुले बरसाती नाले ने ली प्रॉपर्टी डीलर की जान, बाइक सहित गिरने से हुई दर्दनाक मौत

बरसाती नाले में पड़ी बाइक और इनसेट में मृतक बाबूलाल चौधरी। फोटो: पत्रिका
पाली। ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में प्रॉपर्टी डीलर की जान चली गई। घटना हाइवे किनारे रूपरजत विहार के पास हुई, जहां सड़क किनारे खुले बरसाती पानी निकासी के नाले में बाइक सहित गिरने से वृद्ध की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे लोगों ने सड़क किनारे बरसाती नाले में उतरकर देखा तो एक वृद्ध बाइक सहित नाले में गिरा हुआ मिला। लोगों ने उसे बाहर निकाला। वृद्ध को पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह पहुंचे और मामले की जांच शुरू करवाई।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नया गांव क्षेत्र स्थित सूर्या कॉलोनी निवासी बाबूलाल (62) पुत्र मालाराम चौधरी के रूप में हुई। शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बताया कि बाबूलाल प्रॉपर्टी डीलर थे और रूपरजत विहार क्षेत्र में अपने एक प्लॉट को देखने गए थे। उनके बेटे रोजगार के सिलसिले में बेंगलुरु रहते हैं।
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि सड़क किनारे खुला पड़ा बरसाती नाला हादसे का मुख्य कारण है। नाला ढका नहीं गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से बाबूलाल बाइक सहित नाले में गिर गए। परिजनों का कहना है कि यदि नाला ढका होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सूचना पर सदर थाने से 108 एम्बुलेंस पहुंची। चालक जुनैद खान मृतक बाबूलाल को लेकर बांगड़ अस्पताल पहुंचा। तलाशी में मृतक की जेब में 500-500 के नोटों की गड्डी मिली जो उनके नाले में गिरने के कारण भीग चुकी थी। यह रुपए जुनैद खान ने ट्रोमा वार्ड में पुलिस को सौंपकर ईमानदारी का परिचय दिया।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग