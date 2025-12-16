Success Story: बकरी चराने के बाद मिली थी 300 रुपए सैलरी की नौकरी, आज बन गए स्टार, जानें कौन है पाली के गौरव देवासी?

बचपन में वह बकरियां चराते थे जिसके बाद उन्होंने परिवार में एक्टिंग में आगे बढ़ने की इच्छा जताई तो गौरव के परिवार ने उन्हें फिल्मों में जाने से रोका और सरकारी नौकरी की तैयारी करने को कहा। लेकिन गौरव ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहले 11वीं में पढ़ते हुए फोटोग्राफी का काम शुरू किया जिसमें सैलरी केवल 300 रुपए थी। बाद में उन्होंने एक कोचिंग में एडमिशन काउंसलर की नौकरी की, जहां उन्हें 6500 रुपये मिलते थे। जिसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया और आज स्टार बन गए हैं।