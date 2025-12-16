Success Story: बकरी चराने के बाद मिली थी 300 रुपए सैलरी की नौकरी, आज बन गए स्टार, जानें कौन है पाली के गौरव देवासी?

गौरव देवासी (फोटो: पत्रिका)
Inspiring Story Of Gaurav Dewasi: राजस्थान के पाली जिले के छोटे से गांव कोठार में जन्मे गौरव देवासी एक साधारण परिवार से हैं। बचपन में बकरियां चराने वाले गौरव के मन में हमेशा से एक्टिंग का सपना था। स्कूल के स्टेज प्रोग्राम्स में सबसे पहले नाम लिखवाना और मंच पर आने की जिद ही उनके सपनों को साकार करने की पहली सीढ़ी थी।
गौरव ने बताया कि उनका पहला ड्रामा स्कूल में हुआ था। उस समय उन्हें टीचर्स और छात्रों से खूब तारीफ मिली। यही वह पल था जब उन्होंने तय किया कि उनको एक्टिंग में अपना करियर बनाना है। बाद में IAS डॉ. जितेंद्र सोनी ने फिल्म स्टूडेंट लाइफ की शूटिंग के दौरान गौरव को सम्मानित किया जो उनके करियर का पहला बड़ा प्रोत्साहन था।
बचपन में वह बकरियां चराते थे जिसके बाद उन्होंने परिवार में एक्टिंग में आगे बढ़ने की इच्छा जताई तो गौरव के परिवार ने उन्हें फिल्मों में जाने से रोका और सरकारी नौकरी की तैयारी करने को कहा। लेकिन गौरव ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहले 11वीं में पढ़ते हुए फोटोग्राफी का काम शुरू किया जिसमें सैलरी केवल 300 रुपए थी। बाद में उन्होंने एक कोचिंग में एडमिशन काउंसलर की नौकरी की, जहां उन्हें 6500 रुपये मिलते थे। जिसके बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया और आज स्टार बन गए हैं।
गौरव ने 2015 में स्टूडेंट लाइफ फिल्म में लीड रोल किया। फिल्म सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने निराशा के बजाय लोगों से सीखना शुरू किया। यही आदत उनके करियर की सबसे बड़ी ताकत बनी। 2023 में उन्हें दिल्ली नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड – बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिला।
गौरव ने कई फिल्मों में भीड़ इकट्ठा करने का काम किया ताकि बड़े कलाकारों से सीख सकें। उन्होंने हमारा स्वाभिमान अमर रहे, जंगली, गदर-2, बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में AD के रूप में काम किया। साथ ही वे पठान और फर्स्ट डेट वेब सीरीज में भी नजर आए।
2015 में उन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ की शूटिंग की फिर 2016 में फियर फ़ेस, 2018 में रीति-रिवाज, 2019 में जंगली, 2021 में पठान की। गौरव की फिल्म प्रेम थी जोवो सुपरहिट हुई। इस सफलता ने उनके परिवार और गांववालों की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। जिसके बाद 2025 तक कई शूटिंग की और भी अरन्य पुरुष की शूटिंग कर रहे हैं।
